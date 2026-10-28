Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) ha extendido una invitación a toda la ciudadanía para participar en una actividad artística diseñada para fomentar el bienestar y la calidad de vida en Bogotá. Se trata de una clase práctica de salsa y bachata, organizada como parte del programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. Esta experiencia gratuita está programada para el jueves 29 de octubre de 2026, entre las 6:00 p. m. y las 7:00 p. m., en el aula de danzas ubicada en el primer piso del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, en la calle 82 No. 10-69, según confirma la información oficial publicada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

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La clase está abierta para todo público y se habilita la entrada hasta completar aforo, brindando así la oportunidad de participar en una actividad que promueve tanto la salud física como la integración social. La propuesta se centra en el aprendizaje activo a través de la repetición guiada y el trabajo en pareja, permitiendo a los asistentes fortalecer la técnica en el baile, explorar nuevos pasos y giros, y crear una conexión corporal y emocional en un ambiente dinámico y divertido.

De acuerdo con la fuente, este evento hace parte de una serie de actividades gratuitas impulsadas por la Secretaría Distrital, que buscan reconectar a los habitantes de Bogotá con prácticas artísticas y recreativas, así como crear espacios donde las personas puedan expresarse, aprender y compartir con otros miembros de la comunidad. Iniciativas similares incluyen también conciertos y presentaciones de música tradicional colombiana en otras localidades, dirigidas a toda la familia.

Además de disfrutar de la música y el baile, este tipo de encuentros son una invitación a fortalecer la confianza en la pista y a consolidar la relación con el propio cuerpo, aspectos que son esenciales según los lineamientos de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte para mejorar el bienestar integral de los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse a las clases de salsa y bachata gratis en Bogotá según la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte?

De acuerdo con la información disponible, no es necesario realizar inscripción previa para asistir a estas clases de salsa y bachata. La entrada es gratuita y se permite el ingreso al evento hasta completar la capacidad del aula de danzas del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero.

¿Por qué son importantes las actividades artísticas y recreativas públicas para el bienestar en Bogotá?

Según lo expresado por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, actividades como estas promueven la mejora en la calidad de vida, el fortalecimiento de la confianza personal y el bienestar general. Además, brindan espacios para la integración social y el aprendizaje grupal, acercando a la ciudadanía a prácticas que favorecen tanto la salud física como la emocional.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.