Por: El Espectador

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La construcción del puente peatonal en la calle 112 con carrera Novena, uno de los proyectos más esperados por los residentes del norte de Bogotá, avanza tras superar años de dificultades contractuales y técnicas. De acuerdo con información oficial del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la obra registra un avance del 72,09 % con corte al 19 de octubre de 2026. Este puente, ubicado sobre la avenida Laureano Gómez, en la localidad de Usaquén, es financiado a través del Acuerdo de Valorización 724 de 2018 y responde a una acción popular interpuesta en 2009 para garantizar la accesibilidad y la seguridad de personas con movilidad reducida en el sector.

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En su proceso de ejecución, el proyecto enfrentó una serie de tropiezos que retrasaron más de lo esperado su entrega. El IDU explicó que la estructura debía ser entregada en 2021, pero incumplimientos por parte de los contratistas asignados ocasionaron que la administración tuviera que ceder el contrato en dos ocasiones. Inclusive, en 2023, la Alcaldía de Bogotá asumió la posesión del contrato debido al incumplimiento de las empresas responsables. Orlando Molano, director del IDU, sostuvo que la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán es completar la obra lo antes posible, por lo que, con la llegada de la nueva administración en 2024, se reactivaron todas las gestiones y trabajos en el sitio.

Entre los principales avances técnicos, el mástil central que sostiene la estructura metálica –compuesto por una base de concreto de 6,2 metros y una sección de acero de 15,3 metros– ya está terminado. Este mástil soporta, mediante cuatro tensores de 12 metros de longitud, la pasarela central del puente, que comenzó a instalarse desde el costado occidental hacia el oriental. Además, la fabricación de la estructura metálica lleva más del 82 % de avance, y se completó la construcción de los 104 pilotes que garantizan la estabilidad de la obra, un aspecto crucial para su seguridad según el IDU.

El proyecto debió ser modificado después de que estudios y pruebas de carga revelaran que los pilotes del costado oriental no cumplían con las condiciones necesarias. Esto llevó a una revisión profunda y ajustes en el sistema de soporte y en el diseño del puente, ampliando el ancho útil de la pasarela de 2,4 a 3 metros para alinearse con las normativas actuales de accesibilidad. Con una longitud total prevista de 226 metros y un peso de 300 toneladas, se espera beneficiar a más de 76.000 personas, principalmente peatones y población con movilidad reducida. El IDU estima que el puente esté listo en 2027, aunque aún no se conoce una fecha exacta de entrega.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo será entregado el puente peatonal de la calle 112 con carrera Novena?

Según la información del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la administración distrital espera entregar la obra en 2027. Aunque el proyecto supera el 72 % de avance, todavía restan trabajos de montaje y fabricación de la estructura metálica. No hay una fecha de entrega confirmada, pero el compromiso es avanzar para que los habitantes de Usaquén y los peatones cuenten pronto con una infraestructura segura y accesible.

¿Por qué se retrasó la construcción del puente peatonal de la calle 112?

La construcción sufrió retrasos debido a varios incumplimientos de los contratistas originales, lo que llevó a la cesión y posterior posesión del contrato por la administración en 2023. Además, estudios técnicos obligaron a modificar la cimentación y el diseño de la obra, incrementando la complejidad del proyecto y exigiendo nuevos ajustes para cumplir con normas de accesibilidad y estabilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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