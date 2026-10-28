Por: Portal Bogotá

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La Universidad Distrital Francisco José de Caldas ha anunciado la apertura de inscripciones para sus programas de pregrado, correspondientes al periodo académico 2027-1, ofreciendo una oportunidad significativa para quienes desean cursar estudios superiores en Bogotá. De acuerdo con la información publicada en los canales oficiales de la universidad, los aspirantes podrán acceder a uno de los 47 programas de pregrado distribuidos en siete facultades. Como incentivo destacable, la universidad brinda el beneficio de "Matrícula Cero" para los inscritos en pregrado, es decir, cubre completamente el costo de la matrícula semestral, aspecto que puede resultar determinante para muchos postulantes.

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El cronograma de la convocatoria señala fechas precisas para cada etapa del proceso. Según la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el pago de la inscripción está habilitado hasta el 3 de noviembre de 2026, mientras que la inscripción en línea concluye el 4 de noviembre de ese mismo año. Es fundamental que los interesados sigan correctamente las fases estipuladas: pre-registro, generación y pago del recibo, diligenciamiento del formulario en línea y consulta de resultados. El valor de la inscripción, de acuerdo con lo informado, es de $175.092 y se puede cancelar vía PSE o en cualquier sucursal del Banco de Occidente, siguiendo las recomendaciones institucionales. Es importante resaltar que el recibo debe ser pagado antes del cierre del plazo y que, según la Resolución 132 de 2017 del Consejo Académico, no se efectúan devoluciones de dinero en caso de no hacer uso del recibo.

El proceso de pre-registro implica el ingreso de un correo electrónico activo, el cual será utilizado para enviar las claves de acceso a las siguientes etapas. Una vez efectuado el pago y pasadas doce horas, el aspirante podrá diligenciar el formulario de inscripción en línea. Al finalizar, se recomienda contar con una impresora para obtener el comprobante de inscripción, único documento válido como soporte ante la institución.

La publicación de los resultados está programada para el 22 de noviembre de 2026, y los opcionados serán anunciados el 7 de diciembre. En caso de ser admitido, el siguiente paso será formalizar la matrícula, para lo cual la universidad demanda el cumplimiento de etapas como la entrega de documentos, el pago de matrícula y la inducción antes del inicio de clases. De acuerdo con el Estatuto Estudiantil, no se reserva el cupo para quienes no formalicen la matrícula en el periodo indicado, salvo excepciones determinadas por ley.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo es el proceso de inscripción en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas?

El proceso de inscripción, según los pasos descritos por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, inicia con el pre-registro en línea, seguido de la generación y pago del recibo de inscripción. Luego, pasadas doce horas, el aspirante debe completar el formulario de inscripción en el portal oficial y obtener el comprobante que respalda su inscripción. Después, se consultan los resultados y, en caso de ser admitido, se prosigue a la matrícula cumpliendo con la entrega de documentos y el pago respectivo.

¿Qué significa “Matrícula Cero” en la Universidad Distrital?

De acuerdo con la información de la universidad, “Matrícula Cero” implica que los estudiantes de programas de pregrado admitidos no deben pagar el valor económico habitual de la matrícula semestral, ya que la institución asume ese costo. Esta política busca facilitar el acceso y permanencia de los estudiantes durante su carrera universitaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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