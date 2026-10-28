Por: El Espectador

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El Tribunal Superior de Bogotá revocó recientemente una medida importante que impedía a las Fuerzas Militares realizar bombardeos cuando existía información sobre la posible presencia de menores de edad reclutados por organizaciones criminales. La Sala de Familia del Tribunal tomó esta decisión al dejar sin valor el fallo previo emitido el 16 de septiembre por el Juzgado 34 de Familia de Bogotá, el cual había establecido restricciones en la planeación y ejecución de operaciones aéreas dirigidas contra estructuras de grupos armados ilegales, según información publicada por El Espectador.

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En su decisión, el Tribunal Superior de Bogotá sostuvo que las operaciones militares podrán continuar siempre y cuando se respeten los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en el Derecho Internacional Humanitario, normas fundamentales que buscan proteger a la población civil y asegurar que las acciones de la fuerza pública se realicen bajo límites legales y éticos claros. De esta manera, la sentencia representa un giro en la política operativa, permitiendo la reanudación de las capacidades aéreas de las Fuerzas Militares bajo ciertos parámetros.

La razón principal para revocar la tutela radicó en que la acción presentada no cumplía con los requisitos procesales exigidos. El Tribunal puntualizó que el fallo impugnado no identificó personas determinadas o situaciones concretas que permitieran establecer una amenaza inminente, y que las pretensiones generalizadas de carácter colectivo y estructural deben tramitarse a través de otros mecanismos judiciales específicos. Se destacó que la tutela se construyó sobre supuestos hipotéticos y no señaló ni a un grupo específico de menores de edad ni a territorios determinados, lo cual es requerido por la jurisprudencia cuando se busca la protección de derechos de colectivos plurales.

Adicionalmente, el Tribunal Superior de Bogotá declaró que no se demostró una omisión concreta por parte de las autoridades y recordó que el plazo legal para la implementación del Plan Nacional de Prevención del Reclutamiento de Menores se extiende hasta julio de 2027, en conformidad con la Ley 2590 de 2026. Por su parte, el Gobierno Nacional resaltó ante El Espectador que las capacidades aéreas de las Fuerzas Militares son esenciales para la defensa de la soberanía, protección de las comunidades, combate a los grupos armados ilegales, así como para la seguridad, el abastecimiento y la evacuación médica en diversas regiones del país.

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¿Por qué el Tribunal Superior de Bogotá revocó la tutela sobre los bombardeos militares?

El Tribunal Superior de Bogotá revocó la tutela porque la acción no cumplió los requisitos procesales establecidos. No se especificaron personas o situaciones concretas para identificar una amenaza inminente y las solicitudes generales y de carácter estructural debían tramitarse mediante otros mecanismos judiciales. Además, la tutela estaba fundada en operaciones hipotéticas y no determinó ni grupos específicos de menores ni territorios, razón por la cual el Tribunal consideró que no procedía estudiar sus pretensiones.

¿Qué condiciones deben cumplir las Fuerzas Militares para realizar bombardeos según la reciente decisión judicial?

De acuerdo con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá citada por El Espectador, las Fuerzas Militares pueden llevar a cabo bombardeos siempre que respeten los principios de distinción, proporcionalidad y precaución que exige el Derecho Internacional Humanitario. Estas normas buscan diferenciar entre objetivos militares y civiles, limitar el daño y evitar afectaciones desproporcionadas a la población civil.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

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Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: