El presidente Abelardo De la Espriella pidió investigar a las empresas generadoras térmicas que podrían estar incumpliendo sus compromisos de entrega de energía firme, pese a recibir recursos del cargo por confiabilidad. La solicitud ocurre en medio de la alerta por el fenómeno de El Niño y la necesidad de garantizar el suministro eléctrico durante el verano.

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Desde el 7 de septiembre, la Creg ordenó aumentar la producción térmica. Sin embargo, según cifras de XM, durante 46 días solo en una jornada se alcanzó la meta. Las obligaciones de energía firme suman 118 GWh diarios, mientras que las solicitudes han estado entre 95 y 100 GWh y la generación llegó a 83,4 GWh diarios.

De las 35 plantas térmicas analizadas, 25 no alcanzaron el 100 % de sus obligaciones. La indisponibilidad incluye unidades a gas, carbón y combustibles líquidos, afectadas por fallas técnicas, restricciones de combustible y mantenimientos.

No obstante, la indisponibilidad no implica necesariamente un incumplimiento. La Superintendencia de Servicios Públicos deberá determinar si las causas están justificadas. Hay cerca de 600 megavatios térmicos en mantenimiento.

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Las posibles sanciones dependerán de los compromisos individuales, los periodos de incumplimiento y los precios de energía aplicables. La Superintendencia reforzará las inspecciones y el seguimiento a las generadoras.

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