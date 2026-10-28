Airbnb anunció que donará una parte de los ingresos de cada estancia reservada en su plataforma a Airbnb.org, una organización sin ánimo de lucro que ofrece alojamiento temporal gratuito a personas afectadas por situaciones de crisis. La iniciativa busca recaudar 500 millones de dólares en cinco años y acercarse a la meta de proporcionar un millón de noches gratuitas al año.

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La compañía aportará 10 centavos de dólar por cada estancia, sin aumentar los precios que pagan los huéspedes ni reducir los ingresos de los anfitriones. Los usuarios no tendrán que inscribirse ni realizar trámites adicionales para contribuir.

Desde su creación en 2020, Airbnb.org ha proporcionado más de 1,6 millones de noches de alojamiento gratuito a más de 250.000 personas en todo el mundo. La iniciativa surgió en 2012, cuando una anfitriona abrió su vivienda a personas desplazadas por el huracán Sandy.

Con los nuevos recursos, la organización ampliará sus programas para atender a familias que viajan por tratamientos médicos, sobrevivientes de violencia doméstica y explotación, y veteranos estadounidenses con enfermedades graves.

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Airbnb.org trabaja con entidades sin ánimo de lucro y aliados gubernamentales para identificar a las personas que necesitan ayuda y facilitarles alojamiento según sus necesidades. Mientras los beneficiarios se hospedan gratuitamente, los anfitriones reciben el pago correspondiente.

Airbnb cubrirá los costos operativos de la organización, por lo que el 100 % de las donaciones del público se destinará directamente a financiar alojamientos gratuitos. La empresa aseguró que no obtiene beneficios económicos de estas estancias.

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