Airbnb anunció cambios en sus normas para los huéspedes que se alojan en viviendas turísticas a través de su plataforma. La actualización busca responder a las quejas de usuarios que, durante los últimos meses, han cuestionado las tareas de limpieza que algunos anfitriones exigen antes de entregar las propiedades, incluso cuando estas implican tiempo y esfuerzo adicionales al final de la estancia.

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De acuerdo con la información difundida por CNN en Español, las nuevas disposiciones eliminan la posibilidad de exigir a los huéspedes determinadas labores domésticas como condición para terminar su alojamiento. La medida entrará en vigor el 20 de noviembre de 2026 y establece límites sobre las obligaciones que pueden imponer quienes ofrecen sus viviendas mediante el servicio.

Entre las principales restricciones está la prohibición de exigir que los visitantes retiren la ropa de cama, saquen la basura o laven y guarden los platos antes de abandonar el inmueble. Sin embargo, los usuarios sí podrán dejar los utensilios sucios en el fregadero, sin que esto represente un incumplimiento de las condiciones de la reserva.

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Otro de los cambios importantes es que los anfitriones no podrán imponer multas a los huéspedes por no cumplir con estas tareas. La decisión busca evitar que las personas se encuentren con obligaciones adicionales al final de su viaje, especialmente cuando consideran que el precio pagado por el alojamiento debería cubrir parte de los servicios asociados con la limpieza de la vivienda.

Airbnb busca reglas más claras para los usuarios

La modificación responde a las críticas de viajeros que han señalado la falta de claridad en las condiciones de algunas reservas. En ciertos casos, las instrucciones de salida incluyen varias tareas domésticas que deben completarse antes de abandonar la propiedad, lo que puede convertirse en una fuente de inconformidad cuando se suman al costo del alojamiento y a otros cargos.

Con las nuevas disposiciones, Airbnb también exigirá que los anfitriones comuniquen sus reglas de manera clara desde el momento de la reserva. Así, los usuarios podrán conocer con anticipación las condiciones de su estancia y evitar sorpresas cuando llegue el momento de entregar las llaves.

El cambio representa un ajuste en la relación entre huéspedes y propietarios, pues delimita las tareas que pueden exigirse al finalizar una estadía. La plataforma busca que las condiciones sean transparentes desde el comienzo y que los viajeros no tengan que asumir obligaciones que ya no estarán permitidas bajo sus políticas.

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La fecha clave será el 20 de noviembre de 2026, cuando comiencen a aplicarse las nuevas reglas. A partir de entonces, los huéspedes tendrán que revisar las instrucciones de salida, pero también podrán identificar cuándo una exigencia del anfitrión supera los límites establecidos por Airbnb.

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