Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Prosperidad Social, la entidad responsable de administrar diversas transferencias sociales en Colombia, anunció recientemente la entrega de la transferencia monetaria correspondiente al quinto ciclo de Renta Joven para 95.798 beneficiarios en todo el país. Este proceso se desarrollará entre el 21 y el 28 de octubre de 2026, periodo durante el cual los jóvenes seleccionados recibirán los recursos, de acuerdo con la información suministrada por Prosperidad Social.

Sigue a PULZO en Discover

El programa Renta Joven está dirigido a estudiantes entre los 14 y 28 años que viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad y que actualmente cursan programas técnicos, tecnológicos o profesionales en universidades públicas, así como para aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Durante este ciclo, quienes acrediten su permanencia en el sistema educativo recibirán 400.000 pesos. Además, aquellos universitarios que hayan obtenido un promedio de 4.0 o superior en el primer semestre del año serán reconocidos con un incentivo adicional de 200.000 pesos por excelencia académica, sumando hasta 600.000 pesos en total.

Según Prosperidad Social, la inversión de este ciclo específico asciende a 48.374 millones de pesos. Estos recursos se distribuyen entre los conceptos de Permanencia y Excelencia, beneficiando a 95.544 jóvenes matriculados en instituciones de educación superior, así como a 254 aprendices del SENA para los meses de junio y julio de 2026.

En cuanto a la modalidad de entrega de los recursos, el informe de Prosperidad Social detalla que 85.773 jóvenes con cuenta activa en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) recibirán los montos mediante abono directo a su cuenta de ahorros o billetera electrónica. La distribución será escalonada durante tres días, según el último dígito del documento de identidad: el 21 de octubre para quienes terminan en 1, 2 y 3, el 22 de octubre para 4, 5 y 6, y el 23 de octubre para 7, 8, 9 y 0. Por otro lado, 10.025 participantes que no disponen de producto financiero habilitado podrán reclamar el dinero en modalidad de giro entre el 21 y el 28 de octubre en puntos autorizados de SuRed y SuperGiros en todo el país. Prosperidad Social recomienda a los participantes consultar previamente los puntos de atención específicos por municipio a través del portal de SuperGiros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se realiza el desembolso del quinto ciclo de Renta Joven en 2026?

El desembolso se efectúa principalmente a través de abonos directos en cuentas de ahorro o billeteras electrónicas para quienes tienen cuenta activa en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Aquellos que no tienen producto financiero habilitado pueden reclamar el dinero en modalidad de giro en puntos autorizados de SuRed y SuperGiros, siguiendo el cronograma anunciado por Prosperidad Social para el periodo del 21 al 28 de octubre de 2026.

¿Quiénes pueden acceder a la transferencia monetaria de Renta Joven en Colombia?

Pueden acceder jóvenes entre los 14 y 28 años en condición de pobreza o vulnerabilidad, que estén inscritos en programas técnicos, tecnológicos o profesionales de universidades públicas, así como aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), siempre y cuando cumplan con los requisitos de permanencia y excelencia académica establecidos por Prosperidad Social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.