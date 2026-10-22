Por: Portal Bogotá

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El festival Hip Hop al Parque, uno de los encuentros culturales más representativos del género en la capital colombiana, se celebrará en Bogotá con transmisión a cargo de Canal Capital, el canal oficial de los Festivales al Parque, de acuerdo con la información compartida por la Alcaldía de Bogotá. Las jornadas serán el sábado 24 de octubre a partir de la 1:00 p. m. y el domingo 25 desde las 12 del mediodía, todo totalmente gratuito. Esta edición continúa la tradición de convertir a Bogotá en escenario central de la cultura hip hop, dándole visibilidad a una identidad construida en los barrios y espacios públicos, donde el rap, el DJing, el breaking y el graffiti narran la cotidianidad y las luchas de la ciudad. Bajo el lema "Desde la esquina se escribe la historia", la edición reivindica el barrio como territorio creativo y sociopolítico, acercando a las audiencias a los relatos urbanos que configuran el movimiento.

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La presentación de la transmisión estará a cargo de la rapera Arci y el host Jonpi. Juntos guiarán a la audiencia por el festival, mostrando tanto el talento sobre el escenario como las historias y percepciones de los artistas invitados. Según Canal Capital, la cobertura se realizará tanto en televisión como en plataformas digitales y redes sociales, asegurando el acceso a todo el público colombiano.

En 2026, el festival reunirá representantes de nueve países, integrando diferentes generaciones y expresiones internacionales. Entre los nombres destacados están Rah Digga & Rampage (Estados Unidos), una dupla que representa historia y actualidad del rap estadounidense; además de Hispana Mamba Negra, Geassassin y Solo Cadaver & Drama Theme, desde México, quienes aportan una visión diversa de la creciente escena en ese país. Da Guedes, desde Brasil, presentará la riqueza de su tradición; La Dupla (España) y Potsikei (Francia) aportarán sonoridades europeas; mientras Portavoz & DJ Jopsen, de Chile, traerán el rap social y político latinoamericano al evento.

La cuota colombiana tiene un espacio relevante, con artistas de Bogotá, Cali y Medellín, y un colombiano radicado en el exterior. Ali A.K.A. Mind, figura icónica del rap bogotano, compartirá tarima con Lianna, ZetaZeta, Izla y Pielroja, cada uno ofreciendo una visión propia del movimiento. Además, la escena distrital estará representada por Clafseis, El Redcode, Kain Amnistia, Sucio Bang, Clandestino MSR, Chelo Hop, Roll The Voice y Most Ralf N Lark, acompañados en las tornamesas por DJ Karl, DJ Huex, Dr. Skratch y DJ Revueltaz. De acuerdo con Canal Capital, esta presencia local es central para el festival, consolidando a Hip Hop al Parque no solo como vitrina internacional, sino como plataforma vital para artistas emergentes y la historia musical de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué artistas internacionales se presentarán en el festival Hip Hop al Parque en Bogotá?

Entre los artistas internacionales invitados al festival Hip Hop al Parque estarán Rah Digga & Rampage de Estados Unidos, Hispana Mamba Negra, Geassassin y Solo Cadaver & Drama Theme de México, Da Guedes (Brasil), La Dupla (España), Potsikei (Francia) y Portavoz & DJ Jopsen (Chile), figuras que representan la diversidad y evolución del hip hop a nivel mundial.

¿Por qué Bogotá es considerada la capital del hip hop en Colombia según el festival Hip Hop al Parque?

De acuerdo con la información de Canal Capital y la Alcaldía de Bogotá, la ciudad es vista como capital del hip hop por ser epicentro de un movimiento cultural que se ha consolidado en el espacio público, los barrios y la vida cotidiana, reuniendo en el festival múltiples expresiones como el rap, el DJing, el breaking y el graffiti, y sirviendo como plataforma para nuevas voces y propuestas artísticas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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