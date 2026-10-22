Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa consolidándose como una ciudad referente en el ámbito deportivo gracias a la notable agenda de competencias nacionales e internacionales en la que participan sus atletas. El ‘Equipo Bogotá’, respaldado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), se prepara para representar al Distrito Capital en un intenso cronograma deportivo que se extenderá hasta el 25 de octubre de 2026. Durante este periodo, los deportistas bogotanos tendrán presencia en diversas disciplinas tanto del sector olímpico como paralímpico, abarcando eventos clave en países como Perú, México, Brasil y El Salvador, así como en diferentes ciudades de Colombia, según información del portal oficial de Bogotá.

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En el sector olímpico, los representantes de Bogotá participarán en competencias de alto nivel, como el campeonato panamericano de mayores de tenis de mesa en Lima, Perú, programado del 21 al 24 de octubre. El boxeo tendrá presencia en el campeonato panamericano élite continental que se realizará en Puebla, México, entre el 21 y el 25 de octubre. Por su parte, el softbol masculino buscará asegurar un cupo en los juegos nacionales 2027 a través del II torneo clasificatorio que tendrá lugar en Montería del 15 al 18 de octubre. Además, los tenistas competirán en el Challenger 75 KIA Open 2026 en Cali, coincidiendo en fechas con otros campeonatos de tiro deportivo en Nilo, Cundinamarca, y el ISA campeonato mundial de longboard de surf en El Salvador.

Las competencias no se detienen ahí: ciclismo ruta participará en el clásico RCN; esgrima estará presente en el campeonato suramericano de cadetes y juvenil en Medellín; triatlón enfrentará el campeonato nacional de sprint junior, U23 y élite en Calima Darién, Valle; y ciclismo BMX freestyle competirá en Armenia. Todo este despliegue destaca la diversidad de talentos y disciplinas que fortalece al Equipo Bogotá, de acuerdo con la agenda publicada por el IDRD.

En paralelo, el sector paralímpico también muestra una agenda activa. Fútbol 5 y goalball tendrán su primer evento clasificatorio a los juegos paranacionales 2027 en Montería los días 21 y 22 de octubre, mientras que el ajedrez contará con la representación de deportistas con discapacidad visual en el campeonato panamericano individual en Sao Paulo, Brasil, del 21 al 23 de octubre. Esta participación reafirma el compromiso de la capital con la inclusión y el desarrollo deportivo, tanto en el sector olímpico como en el paralímpico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué competencias importantes disputará el Equipo Bogotá durante octubre según el IDRD?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó que el Equipo Bogotá estará presente en campeonatos nacionales e internacionales de disciplinas como tenis de mesa, boxeo, softbol, tenis, tiro deportivo, surf, esgrima, ciclismo, triatlón y BMX freestyle, así como en eventos paralímpicos de fútbol 5, goalball y ajedrez durante el mes de octubre.

¿Cómo se clasifican los deportes en el sector olímpico y paralímpico según la agenda deportiva de Bogotá?

De acuerdo con la información divulgada por el portal oficial de Bogotá, las competencias del sector olímpico incluyen deportes como tenis de mesa, boxeo, softbol, tiro deportivo, ciclismo, triatlón y más. Por su parte, el sector paralímpico considera disciplinas adaptadas como fútbol 5, goalball y ajedrez para personas con discapacidad visual, resaltando así la inclusión de diferentes perfiles de deportistas en los eventos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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