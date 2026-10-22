Por: Portal Bogotá

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La medida de pico y placa en Bogotá es una de las principales estrategias implementadas por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para regular la circulación de vehículos y reducir la congestión en la capital. Este viernes 23 de octubre de 2026, la restricción aplica en tres categorías: taxis, vehículos de transporte especial (también llamados de placa blanca) y vehículos particulares. Según la SDM, cada categoría tiene horarios y placas habilitadas que usted debe tener en cuenta para evitar sanciones y contribuir al orden vial en la ciudad.

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Para los taxis, el pico y placa se extiende desde las 5:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Este viernes, solo podrán circular quienes tengan placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, conforme a la información oficial de la SDM. El mismo horario aplica para los vehículos de servicio de transporte especial, conocidos también como placa blanca. De acuerdo con la entidad, el flujo permitido es idéntico: podrán transitar aquellos con matrículas finalizadas en los mismos números.

Por su parte, para los vehículos particulares, la restricción rige desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. En esta ocasión, que corresponde a un día impar, solo están autorizados a circular los automotores cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4 y 5. Toda esta información ha sido divulgada por la Secretaría Distrital de Movilidad y es fundamental verificar la terminación de la placa antes de movilizarse en Bogotá para evitar sanciones.

Existe una alternativa legal para quienes necesitan usar su vehículo a pesar de la restricción: el Pico y Placa Solidario. Esta modalidad permite pagar un permiso temporal para circular sin la restricción, pero la SDM enfatiza que la única plataforma válida para realizar este trámite es el sitio oficial www.movilidadbogota.gov.co. Los pagos deben realizarse exclusivamente usando el botón de PSE, alertando a la ciudadanía sobre sitios fraudulentos y la inexistencia de intermediarios o páginas no certificadas.

Finalmente, la Secretaría Distrital de Movilidad insiste en consultar siempre los canales oficiales antes de realizar cualquier pago o diligencia relacionado con el Pico y Placa Solidario, evitando caer en fraudes y garantizando que la información obtenida sea confiable y actualizada. Así, la ciudadanía puede planificar mejor su movilidad en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios y placas permitidas para el pico y placa en Bogotá este viernes 23 de octubre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el horario para los taxis y vehículos de placa blanca va de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., mientras que para vehículos particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Este viernes podrán circular taxis y transporte especial con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0; en vehículos particulares, están autorizadas las placas que terminan en 1, 2, 3, 4 y 5.

¿Cómo se puede adquirir legalmente el Pico y Placa Solidario en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Movilidad aclara que la adquisición legal del Pico y Placa Solidario solo es posible a través del portal oficial www.movilidadbogota.gov.co. El pago debe hacerse vía botón PSE. Se advierte no confiar en intermediarios o sitios web ajenos, pues no existen canales alternos autorizados para este trámite.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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