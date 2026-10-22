Por: Portal Bogotá

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El programa “Conéctate y Crece” es una apuesta significativa por fortalecer la educación digital y facilitar el acceso al aprendizaje en Bogotá. De acuerdo con información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la plataforma forma parte de la estrategia Conexión Social. Esta iniciativa permite que familias de los estratos 1 y 2 accedan a internet gratuito, y ahora, gracias a la alianza con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), pueden también aprovechar una herramienta educativa completamente gratuita y abierta para mayores de 14 años.

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El enfoque del programa va más allá de la simple conexión a internet; busca que las personas encuentren oportunidades de formación en diferentes áreas. Según la SDIS, hasta el momento se ha garantizado conexión fija gratuita para 90.000 hogares, y la meta es que los beneficiarios no solo naveguen sino desarrollen habilidades y aumenten sus oportunidades laborales y de vida. “Conéctate y Crece” organiza 100 cursos distribuidos en 15 rutas de aprendizaje y seis áreas temáticas: habilidades digitales, sociales, financieras, para crecer, para el empleo y para emprender. El contenido responde a propósitos de inclusión digital, social y productiva, lo que permite fortalecer tanto el manejo de la tecnología como las capacidades para la vida diaria y el trabajo.

Entre las poblaciones objetivo se encuentran jóvenes, personas mayores, individuos con discapacidad, cuidadores, familias con niños y adolescentes y personas interesadas en mejorar su empleabilidad o iniciar un negocio propio. Por ejemplo, hay cursos básicos sobre el uso del computador, la realización de pagos en línea, la prevención de fraudes digitales, la elaboración de hojas de vida y el fortalecimiento de ideas de negocio. Además, se abordan temas de autocuidado, bienestar, pautas de crianza y prevención de violencias en el entorno familiar.

El acceso a la plataforma es completamente gratuito. Los interesados pueden registrarse y acceder al contenido desde internet, visitando el sitio oficial. También se están desarrollando caravanas digitales que recorrerán diferentes centros de desarrollo comunitario en Bogotá, donde los ciudadanos recibirán orientación personalizada sobre cómo usar la plataforma y completar su inscripción. El Distrito espera alcanzar cerca de 300.000 usuarios en distintas localidades de la ciudad, buscando masificar el impacto educativo y social de esta iniciativa. La importancia de esta propuesta radica en que no solo conecta hogares, sino que da herramientas concretas para el crecimiento personal y profesional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en la plataforma educativa gratuita “Conéctate y Crece” de Bogotá?

Para registrarse en “Conéctate y Crece”, usted debe ingresar a la página oficial del programa y seguir el proceso de inscripción. Además, puede recibir ayuda en las caravanas digitales que la Secretaría Distrital de Integración Social organiza en varios centros comunitarios, donde le orientan para acceder a los cursos y aprovechar la formación sin costo.

¿Qué cursos incluye la plataforma “Conéctate y Crece” y para quiénes está dirigida?

La plataforma ofrece 100 cursos agrupados en rutas para fortalecer habilidades digitales, sociales, financieras, para el empleo y el emprendimiento, así como destrezas personales para la vida diaria. Está pensada para personas mayores de 14 años, con énfasis en jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, cuidadores, familias y quienes buscan empleo o desean iniciar un negocio propio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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