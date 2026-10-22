Un nuevo hecho violento es materia de investigación en el suroccidente de Bogotá, luego de que dos hombres fueran encontrados muertos dentro de una vivienda del barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, durante la mañana del miércoles.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información preliminar conocida, las víctimas tenían 25 y 30 años. Ambos fueron hallados amordazados y con heridas ocasionadas con un arma cortopunzante. Hasta el momento, sus identidades no han sido establecidas públicamente.

(Lea también: Necropsia de ‘Baby Demoni’ reabre las preguntas sobre su muerte: su familia pide justicia)

El hallazgo se produjo luego de que una patrulla de la Policía atendiera un aviso recibido a través de la línea de emergencias 123, que alertaba sobre una situación en un inmueble ubicado en la carrera 87F con calle 34 sur.

Lee También

Así descubrieron el doble homicidio en Patio Bonito

Según la información divulgada por Gato Noticias, los uniformados llegaron al lugar alrededor de las 11:20 a. m. del miércoles y, al ingresar a la vivienda, encontraron a los dos hombres sin signos vitales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

Las condiciones en las que estaban los cuerpos llevaron a las autoridades a iniciar las actuaciones correspondientes para establecer qué ocurrió dentro del inmueble y quiénes estarían detrás del crimen.

Tras el hallazgo, el caso quedó a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Los investigadores realizaron la inspección técnica de los cuerpos y la recolección de elementos materiales probatorios que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos. Por ahora, no se han reportado capturas ni se conocen posibles sospechosos relacionados con el doble homicidio.

Una de las principales tareas de los investigadores será reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda y determinar las circunstancias que rodearon la muerte de los dos hombres.

Entre las preguntas que buscan resolver están cuánto tiempo llevaban las víctimas en el lugar, si residían allí o si el inmueble pertenecía a otras personas y quiénes pudieron haber tenido contacto con ellas antes del crimen.

(Vea también: Él era el profesor que murió luego de sufrir grave herida en el cuello durante discusión con su pareja)

Asimismo, las autoridades deberán establecer si existen registros de cámaras de seguridad, testimonios u otras evidencias que permitan identificar a los responsables y determinar el motivo del ataque.

Por el momento, no hay información confirmada sobre las razones del doble homicidio. La investigación continúa para esclarecer lo sucedido en esta vivienda de Patio Bonito.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)