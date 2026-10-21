El último rastro conocido de Fredy Blanco, un ingeniero de 33 años hallado sin vida y con signos de tortura en Bogotá, quedó registrado en una cámara de seguridad. Las imágenes, conocidas por Citytv, muestran al hombre cuando sale de la vivienda de su pareja sentimental y aborda un vehículo que habría solicitado mediante una aplicación de transporte.

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Los hechos ocurrieron durante la noche del viernes 9 de octubre, en el barrio Salazar Gómez, de la localidad de Puente Aranda. Según el relato de sus familiares, después de subir al carro perdieron contacto con él y no volvieron a tener noticias sobre su paradero.

Cuatro días después, el martes 13 de octubre, la familia se enteró de que el cuerpo del ingeniero había sido encontrado en un inmueble de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital. De acuerdo con sus allegados, estaba atado de pies y manos y presentaba signos de tortura.

El material de las cámaras de seguridad quedó en poder de la Fiscalía, que adelanta las investigaciones para establecer qué ocurrió después de que Blanco abordó el vehículo e identificar a los responsables de su muerte.

¿Qué se sabe del caso de Freddy Blanco en Bogotá?

En el reporte sobre el caso, el canal de televisión Citytv indicó que las imágenes de seguridad podrían aportar información clave para reconstruir los últimos movimientos del ingeniero.

Las primeras indagaciones apuntarían a la posible participación de una banda delincuencial que opera en Bogotá. Una de las hipótesis contempla que el crimen estaría relacionado con un hurto, aunque esa versión todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

Blanco trabajaba para una EPS y llevaba cerca de seis años viviendo en Bogotá, después de salir de su natal Cesar.

La madre del ingeniero pidió justicia por su muerte

Rosiris Palacio, madre de la víctima, habló con el noticiero Citytv sobre los días de angustia que vivió su familia antes de conocer el fallecimiento de su hijo. Según contó, la última vez que conversó con él fue durante la mañana del viernes 9 de octubre. Después intentó comunicarse varias veces, pero no obtuvo respuesta.

La preocupación aumentó cuando, hacia las 8:00 de la mañana, una compañera de trabajo llamó a la hermana de Freddy porque él no se había presentado a cumplir sus labores.

Palacio relató al canal que fue su hija quien consultó la página de Medicina Legal y encontró el registro del fallecimiento. La noticia, según explicó, marcó el momento en que la familia confirmó lo ocurrido.

“Queremos que su muerte no quede en la impunidad”, expresó la mujer, quien reconoció que conocer a los responsables no le devolverá a su hijo, pero le permitiría saber que se hizo justicia.

Mientras avanzan las pesquisas, la familia espera que las grabaciones y las demás pruebas permitan esclarecer el crimen.

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