El caso de Fredy Eduardo Blanco, un ingeniero de 33 años que había sido reportado como desaparecido en Bogotá, terminó con un hallazgo que ahora es materia de investigación judicial. El hombre fue encontrado sin vida en una vivienda de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital, y su cuerpo presentaba heridas y señales de violencia.

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De acuerdo con la información conocida, Blanco fue visto por última vez durante la noche del viernes 9 de octubre, cuando salió de la vivienda de su pareja sentimental, ubicada en el barrio Salazar Gómez. Según las versiones entregadas por sus familiares, habría solicitado un vehículo mediante una aplicación de transporte para regresar a su casa, pero desde ese momento perdieron contacto con él.

La alerta por su desaparición terminó el martes 13 de octubre, cuando sus allegados recibieron la noticia de que había sido encontrado muerto. El cuerpo estaba en una vivienda de Ciudad Bolívar, con las extremidades atadas y heridas ocasionadas con arma blanca. Los investigadores buscan establecer qué ocurrió durante los días en que no se tuvo información sobre su paradero.

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Otro elemento que llamó la atención fue la salida de quienes arrendaban el inmueble. Según información divulgada por Noticias RCN, estas personas habrían abandonado la vivienda el lunes 12 de octubre, un día antes de que se conociera el hallazgo. La relación que pudieran tener con el caso todavía debe ser establecida por las autoridades.

La Fiscalía adelanta las investigaciones para reconstruir los últimos movimientos del ingeniero e identificar a los posibles responsables. Entre las tareas está el análisis de cámaras de seguridad que podrían ayudar a establecer qué pasó después de que Blanco abordó el vehículo solicitado por aplicación. Una de las hipótesis que se examinan apunta a un posible hurto, aunque no ha sido confirmada.

Blanco era oriundo del departamento del Cesar, trabajaba como ingeniero de sistemas en una institución prestadora de servicios de salud y llevaba cerca de seis años viviendo en Bogotá. Sus familiares esperan que las diligencias judiciales permitan aclarar las circunstancias de su muerte y establecer quiénes estuvieron detrás del crimen.

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