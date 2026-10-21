Por: Canal Uno

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Canal 1 Noticias, aliado de Pulzo, conoció en exclusiva la necropsia del periodista Mateo Pérez Rueda, de 24 años, que fue asesinado por las disidencias de las Farc en el norte de Antioquia y cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa de Briceño, en este mismo departamento, el pasado 8 de mayo.

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En el proceso judicial, John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, señalado como cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, permanece en prisión mientras avanza la investigación por el crimen de Mateo.

El documento forense revela hallazgos estremecedores y contundentes y advierte que las heridas en su cabeza sugieren un posible patrón de ejecución.

(Vea también: Fiscalía imputa cargos a alias “Víctor Chalá” por el asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia)

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Necropsia de Mateo Pérez Rueda

El examen forense realizado al cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda reveló cinco heridas por proyectiles de arma de fuego, de las cuales dos de ellos fueron encontrados en el cráneo, uno en el tórax que afectó el pulmón derecho, otro más que afectó el hígado y el quinto que causó fractura de la rodilla izquierda y lesiones en vasos sanguíneos importantes.

Según la necropsia, los dos proyectiles que golpearon la cabeza produjeron lesiones cerebrales que terminaron causando su muerte.

“Los hallazgos de necropsia permiten concluir como causa de muerte: proyectil de arma de fuego de carga única con extensa lesión del cráneo que le ocasionan una laceración encefálica que lo lleva a la muerte”, se puede leer en el informe médico legal.

Sin embargo, el examen revela que las lesiones de la cabeza son compatibles con un posible patrón de ejecución: “Por las características de ubicación anatómica de las lesiones por proyectil de arma de fuego en cráneo que sugieren patrón tipo ejecución”.

Además de las heridas causadas por arma de fuego, el examen forense también identificó lesiones producidas con un elemento cortante en el abdomen y detrás de la rodilla derecha; estas heridas fueron realizadas después de la muerte de Mateo Pérez.

El médico forense planteó posibles explicaciones para estos hallazgos: entre ellas, que pudieran estar relacionados con un intento de alterar las condiciones del cuerpo o dificultar su hallazgo.

Es importante precisar que se trata de posibilidades planteadas en el informe, no de una conclusión que identifique a los responsables o establezca definitivamente el propósito de estas lesiones.

Luego del análisis, la necropsia clasificó la muerte de Mateo Pérez como violenta, de manera médico-legal y como homicidio.

Hallazgo del cuerpo en una fosa de Briceño

Otro dato que revela la necropsia fue el lugar en el que fue encontrado el cuerpo del periodista. El hallazgo se dio en una fosa en el municipio de Briceño; según el médico forense, esta información es relevante a la hora de analizar las circunstancias que rodean su muerte.

(Lea también: Capturan a ‘Chala’, presunto responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez en Antioquia)

El documento señala que: “El hallazgo del cuerpo al interior de una fosa ilegal sugiere que se trata de un desaparecido al cual se quería ocultar”.

¿Cuándo habría sido asesinado Mateo Pérez?

El informe también estima que la muerte podría haber ocurrido alrededor del 5 de mayo, teniendo en cuenta el estado del cuerpo, las condiciones en las que fue encontrado y la información disponible. Sin embargo, el mismo documento advierte que se necesitan más elementos para precisar con mayor certeza el momento del fallecimiento.

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