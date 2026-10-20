Por: El Espectador

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El Congreso de la República de Colombia aprobó, tras una extensa jornada que se extendió hasta la madrugada, el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2027, con una cifra final de 634,9 billones de pesos colombianos. Esta decisión ha provocado reacciones de inmediato, especialmente desde sectores de la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella, quienes cuestionan la manera en que se distribuyeron los recursos y los recortes aplicados a diferentes entidades.

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Una de las voces más activas en este debate ha sido la senadora Carolina Corcho, miembro del Pacto Histórico, quien informó sobre su intención de recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De acuerdo con lo señalado por Corcho, su acción buscará proteger los derechos de “las madres buscadoras y de los damnificados” afectados por ajustes en el presupuesto, además de denunciar lo que considera un “recorte arbitrario y sin justificación técnica” en la inversión destinada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Corcho también alertó sobre el traslado de recursos hacia el Fondo Milagro, creado para cubrir gastos de reconstrucción tras el terremoto, e insistió en que se trata de una acción “peligrosa”.

Esta movilización política no es aislada. De acuerdo con El Espectador, se trata del segundo llamado de la oposición para protestar contra las decisiones del gobierno, después de una primera jornada de manifestaciones realizada en la Plaza de Bolívar el 14 de octubre. Desde el Pacto Histórico se ha definido la protesta social como la principal herramienta para construir su alternativa política frente al gobierno actual, marcando una línea estratégica de cara a las elecciones regionales de 2027.

En respuesta, el presidente Abelardo de la Espriella agradeció públicamente al Congreso por la aprobación del presupuesto y destacó la "determinación" y el "patriotismo" de quienes apoyaron su propuesta, subrayando la importancia del compromiso colectivo para el futuro del país.

Pese a los mensajes institucionales, la polémica persiste debido al enfoque del presupuesto, en especial por la reducción de recursos a las instituciones surgidas del Acuerdo de Paz. Según la información presentada, Antioquia y Valle del Cauca figuran entre las regiones más impactadas, con recortes de 600.000 millones y 200.000 millones respectivamente.

Esta controversia llevó a la senadora Corcho a anunciar una acción popular ante el Tribunal contencioso administrativo, para exigir el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales del Estado y denunciar una supuesta extralimitación de funciones por parte del Congreso. El trasfondo de la discusión reside en la intención del gobierno de orientar recursos de entidades asociadas a la paz, hacia otras prioridades consideradas urgentes. Todo este escenario ha intensificado la organización de la oposición, que avanza en su preparación hacia la contienda electoral venidera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la oposición critica el presupuesto general de la nación 2027 en Colombia?

La principal crítica de la oposición es la disminución de los recursos para entidades vinculadas al proceso de paz y la asignación de fondos hacia otras áreas, en particular el Fondo Milagro. Según la senadora Carolina Corcho, esto representa un recorte sin justificación técnica que afecta a víctimas y sectores vulnerables. Además, algunos departamentos como Antioquia y Valle del Cauca fueron señalados por sufrir recortes importantes en el presupuesto asignado.

¿Qué acciones legales están emprendiendo contra el presupuesto de 2027?

La senadora Carolina Corcho anunció medidas cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y una acción popular en el Tribunal contencioso administrativo. Estas acciones buscan que el Estado cumpla los compromisos establecidos y se declare la no exequibilidad del presupuesto aprobado, en particular aquellos aspectos considerados una extralimitación de funciones por parte del Congreso.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.