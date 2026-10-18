Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un accidente en la madrugada del sábado 17 de octubre alteró profundamente la rutina de la agrupación liderada por el cantante de música popular Alexis Escobar. De acuerdo con información publicada por Mi Oriente, el bus en el que viajaba parte de su equipo sufrió un volcamiento mientras transitaba por la Ruta del Sol, exactamente en el sector de Guaduas, Cundinamarca. La agrupación se desplazaba desde Antioquia hacia Bogotá con el fin de cumplir un compromiso que tenían previsto para la misma noche. La emergencia activó el protocolo de las autoridades viales, específicamente unidades de la Policía de Tránsito y Transporte, quienes acudieron de inmediato al sitio del incidente para asistir a los ocupantes y organizar el flujo vehicular en esta importante vía.

Sigue a PULZO en Discover

Los pasajeros afectados fueron trasladados al hospital local de Guaduas. Entre ellos se encontraban músicos identificados por Mi Oriente como Alexis Pavas, Diego Henao y John Cardona, originarios de La Unión, Antioquia. Sufrieron contusiones y diversas lesiones; sin embargo, la gravedad de estas seguía siendo de carácter preliminar al cierre del reporte. Si bien algunas versiones iniciales sugerían que las heridas no eran de extrema gravedad, posteriormente, un comunicado emitido desde la cuenta oficial de Alexis Escobar señaló que al menos dos integrantes habrían recibido traumatismos de mayor consideración. No obstante, en ese momento, no se había emitido un parte médico oficial que definiera con claridad cuántos lesionados había ni el diagnóstico definitivo de sus condiciones.

En paralelo, las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las causas del volcamiento. Los primeros pasos se dirigen al análisis de factores como las condiciones mecánicas del bus, el estado de la vía en ese tramo de la Ruta del Sol, las condiciones climáticas durante la madrugada, y posibles errores humanos que hayan contribuido al accidente. Este proceso busca esclarecer exactamente cómo se produjo el incidente y prevenir hechos similares al futuro, de acuerdo con los reportes oficiales citados en la información disponible hasta el momento.

El siniestro también ocasionó dudas sobre la presentación artística que Alexis Escobar iba a ofrecer como invitado de Arelys Henao en el Movistar Arena de Bogotá. Con la información que existe no es posible confirmar si el cantante logró participar en el evento o si la programación fue modificada a raíz del accidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué músicos resultaron heridos en el accidente de la agrupación de Alexis Escobar?

Según el medio regional Mi Oriente, entre los ocupantes heridos del bus se identificó a Alexis Pavas, Diego Henao y John Cardona, músicos provenientes de La Unión, Antioquia. Todos fueron trasladados al hospital local en Guaduas con contusiones y lesiones, aunque no se confirmó el alcance definitivo de estas heridas.

¿Cuáles son las posibles causas del volcamiento del bus en la Ruta del Sol?

De acuerdo con los reportes oficiales, las autoridades investigan varios factores: las condiciones mecánicas del bus, el estado de la vía en la Ruta del Sol, el clima durante la madrugada y posibles fallas humanas. Hasta el momento, la causa exacta del volcamiento sigue bajo análisis.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.