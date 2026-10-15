Por: Noticiero 90 minutos

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El evento ‘Niche Sinfónico’ se prepara para unir la salsa colombiana con la música clásica en una cita musical que regresa a la ciudad de Bogotá y debuta, de manera inédita, en Medellín. Según la información oficial publicada por la tiquetera, este espectáculo reúne al Grupo Niche, emblema de la salsa nacional, con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, bajo la batuta de José y Juan José Aguirre. Este montaje rinde homenaje a Jairo Varela, recordado fundador y compositor de la agrupación, y fue reconocido con un Latin Grammy en 2023.

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Las fechas ya están definidas para los conciertos en ambas ciudades. El Movistar Arena de Bogotá recibirá esta experiencia el viernes 16 de abril de 2027. Mientras que el Daviarena de Medellín será el escenario el sábado 24 de abril de 2027. Para quienes desean asegurar su asistencia, las boletas estarán disponibles en la boletería oficial; la venta para Bogotá comenzará el 17 de octubre de 2026 y, en el caso de Medellín, los seguidores podrán comprar los tiquetes a partir del 22 de octubre de 2026. Así lo detallan los organizadores en su portal oficial.

Sobre el acceso de menores de edad, la boletería oficial indica que los mayores de 12 años podrán ingresar solo a ciertas localidades (206, 214, 306 y 314), que no tendrán venta de licor y requerirán la compañía de un adulto responsable. Fueron precisados también otros requisitos y restricciones para Medellín, aunque estos dependen del escenario seleccionado.

La gira se denomina "Un Universo de Sentimientos" y propone conectar distintas generaciones de público, manteniendo siempre la esencia de la salsa, ahora en formato orquestal. La relevancia cultural de Niche Sinfónico parte no solo de su ambición creativa, sino de su objetivo de honrar la memoria de Varela. De acuerdo con la información contenida en la web oficial y las publicaciones en redes asociadas, este proyecto surgió como homenaje y se materializó en un álbum lanzado en marzo de 2023, el cual consolidó su importancia tras obtener el galardón a Mejor Álbum de Salsa en los Latin Grammy de ese año.

La alianza entre el Grupo Niche y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia representa una propuesta innovadora para la música popular colombiana. Este encuentro no solo exalta la riqueza de la salsa y la música clásica, sino que también busca ampliar el acceso y la sensibilidad musical de los asistentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Grupo Niche Sinfónico en Bogotá y Medellín?

El concierto ‘Niche Sinfónico’ tendrá lugar en Bogotá el 16 de abril de 2027 en el Movistar Arena, con boletas disponibles desde el 17 de octubre de 2026. En Medellín, el evento se realizará en el Daviarena el 24 de abril de 2027, y la venta de entradas inicia el 22 de octubre de 2026, según la boletería oficial del evento.

¿De qué se trata el proyecto ‘Niche Sinfónico’ y cuál es su importancia para el Grupo Niche?

‘Niche Sinfónico’ es una propuesta musical y discográfica donde confluyen la salsa colombiana del Grupo Niche y la música clásica, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. El proyecto nació como homenaje al legado de Jairo Varela y alcanzó un reconocimiento internacional al ganar el Latin Grammy 2023 a Mejor Álbum de Salsa, según la información oficial del evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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