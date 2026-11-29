Por: El Espectador

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La historia de George Harrison, uno de los integrantes del legendario grupo británico The Beatles, no comenzó en un entorno glamoroso ni rodeado de reflectores. Nacido el 25 de febrero de 1943 en el número 12 de Arnold Grove, Liverpool, Harrison fue el menor de los cuatro hijos que conformaban la familia Harrison-French. Sus padres, Harold Harrison y Louise French, habían construido su hogar lejos del ruido mediático y bajo la cotidianidad de una Liverpool marcada por el esfuerzo y la tradición.

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De acuerdo con los datos sobre su familia, Harold Harrison fue marinero en su juventud, un oficio que desempeñó entre 1926 y 1936. Sin embargo, su idea original de ingresar a la Real Fuerza Naval de Inglaterra fue truncada por la negativa de su madre. Este giro inesperado lo llevó, posteriormente, a ejercer labores como camarero en barcos de alta mar, trabajo que mantuvo hasta el nacimiento de su primogénita.

Por su parte, Louise French provenía de una familia irlandesa de raíces francesas, con un linaje que se remonta al siglo XIV, según lo consignado en la genealogía familiar. Con solo 19 años, mientras trabajaba como dependiente en una tienda de víveres, Louise conoció a Harold en circunstancias que retratan la sencillez de su entorno. De acuerdo con la información proporcionada, un día de 1929, Louise fue abordada por un grupo de marineros que le pidieron su número de teléfono, y fue Harold quien finalmente lo obtuvo. Poco después, la llegada de una carta con membrete de la White Star Line alteró la rutina de la familia French; esa correspondencia inauguró un romance que evolucionaría con el tiempo.

Como era habitual en la época, la pareja formalizó su relación una década más tarde, el 20 de mayo de 1939, mediante un matrimonio registrado en la Oficina de Registro de Brownlow Hill. Tras la boda, los recién casados se establecieron en el hogar que compartirían durante dieciocho años y que vio crecer a sus hijos. Harold continuó trabajando en el sector marítimo hasta la llegada de su primera hija, Louise, en 1931. Así, el entorno de la infancia de George Harrison se caracterizó por la estabilidad y los lazos familiares más que por elementos extraordinarios o noticias deslumbrantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la infancia de George Harrison antes de convertirse en famoso?

De acuerdo con la información presentada, la infancia de George Harrison estuvo marcada por la normalidad y la vida familiar estable en Liverpool. Creció como el menor de cuatro hermanos en una familia de origen irlandés y francés, con padres que trabajaron en oficios tradicionales. No hubo eventos destacados ni episodios de gran impacto público durante sus primeros años.

¿Quiénes fueron los padres de George Harrison y cómo se conocieron?

George Harrison fue hijo de Harold Harrison, marinero y posteriormente camarero en barcos de alta mar, y de Louise French, de ascendencia irlandesa y francesa. Ellos se conocieron en 1929, cuando Louise trabajaba en una tienda y fue abordada por Harold, quien le pidió su número de teléfono. Su noviazgo inició tras el intercambio de correspondencia y terminaron casándose en 1939 en Liverpool.

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