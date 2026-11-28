Ángela Aguilar volvió a ser tema de conversación en redes sociales por los rumores sobre un posible embarazo. Desde que la cantante y Christian Nodal hicieron pública su relación en 2024, algunos internautas han especulado sobre la posibilidad de que la pareja esté esperando un hijo. Sin embargo, su hermano, Leonardo Aguilar, se refirió a esas versiones y habló sobre sus deseos de convertirse en tío.

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Durante una entrevista, el artista mexicano aseguró que, hasta donde él sabe, su hermana no está embarazada. Además, aprovechó el espacio para contar que en varias oportunidades les ha manifestado a Ángela y a su esposo que le gustaría que tuvieran un bebé.

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Leonardo Aguilar quiere que Ángela y Christian Nodal tengan un hijo

El hijo de Pepe Aguilar, de 27 años, confesó que le haría mucha ilusión recibir a un nuevo integrante en la familia y que ya les ha expresado a los dos artistas su deseo de convertirse en tío. Incluso, explicó en tono de broma que disfrutaría la experiencia de consentir al pequeño sin tener que asumir las responsabilidades de la crianza.

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“A mí me encantaría porque es como si yo tuviera un bebé, pero sin la responsabilidad de que sea mío. Yo ya le he dicho: ‘Oye, ya ten un bebé, me encantaría comprarle botitas y todo, ya cuando me canse te lo regreso'”, expresó Leonardo.

Sus declaraciones generaron comentarios entre los seguidores de la pareja, algunos de los cuales también manifestaron que les gustaría ver a Ángela y Nodal convertirse en padres.

No obstante, el deseo de Leonardo de tener un sobrino no significa que exista un embarazo confirmado. Por ahora, sus palabras se centraron en la ilusión que le produciría ampliar la familia.

¿Cómo se lleva Leonardo Aguilar con Christian Nodal?

En la misma conversación, Leonardo también habló sobre la relación que mantiene con Christian Nodal y dejó claro que siente un gran cariño por su cuñado.

El cantante aseguró que lo considera como un hermano y que su familia lo ha recibido como un integrante más de los Aguilar. Además, destacó su sencillez y la cercanía que mantiene con las personas de su entorno, pese a la popularidad que ha alcanzado en la música.

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El artista también hizo una confesión divertida: dijo que siente celos de Nodal porque el intérprete mexicano se ha ganado el cariño de las empleadas de su casa, con quienes Leonardo ha compartido desde pequeño.

De esta manera, el hermano de Ángela dejó ver la buena relación que, según sus declaraciones, existe entre ambos y aprovechó para reiterar que espera algún día recibir la noticia de que su hermana y Christian Nodal tendrán un hijo.

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