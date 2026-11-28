Por: El Espectador

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El Festival Internacional de Cine de Cartagena, conocido por sus siglas FICCI, realizará su edición número 66 entre el 6 y el 11 de abril de 2027. Este evento, que es el festival de cine más antiguo de América Latina, tiene actualmente abiertas sus postulaciones para competir en las 10 categorías oficiales y en el programa Work In Progress (WIP). De acuerdo con la información oficial, las personas interesadas pueden enviar sus películas hasta el 29 de noviembre a las 11:59 p. m. a través de la plataforma Festhome. El festival ha anunciado una bolsa global de premios de hasta 100.000 dólares estadounidenses, la cual será repartida entre las distintas competencias, categorías y el Work In Progress.

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En palabras de Margarita Díaz, directora general del FICCI, esta convocatoria representa una oportunidad importante para que cineastas, productores, agentes de ventas y distribuidores de Colombia, Iberoamérica y el mundo postulen sus obras, accedan a nuevos públicos y fortalezcan sus contactos en la industria. Díaz resaltó que ser seleccionado por el FICCI permite ampliar las posibilidades de distribución y circulación de las películas, además de conectar con profesionales destacados del ámbito cinematográfico internacional.

El festival también comunicó que cuatro de sus categorías mantienen inscripción gratuita para personas de nacionalidad colombiana o residentes en Colombia: Cortometrajes Universitarios, Tierra Adentro, De Indias y WIP Colombia – Cortometraje. Para beneficiarse de esta exención, se requiere tener una cuenta en Festhome registrada con nacionalidad o residencia colombiana, subir la obra a la plataforma Vimeo y enlazarla durante la inscripción, sin necesidad de códigos promocionales.

Las películas seleccionadas tendrán la oportunidad de presentarse ante agentes de ventas, distribuidores, exhibidores, coproductores y miembros de la prensa nacional e internacional. También disfrutarán de espacios académicos y de industria creados para fortalecer la formación y el intercambio profesional. Las categorías oficiales del FICCI incluyen Competencia Colombia, Iberoamérica, Cine en los Barrios, Internacional, (S)paces of Time, Cortometrajes Universitarios, De Indias, Tierra Adentro, Cines Afros y Cines Indígenas. Por su parte, el Work In Progress se orienta a obras colombianas e iberoamericanas que ya estén en etapas avanzadas de edición.

El FICCI fue fundado en 1959 por el empresario Víctor Nieto con la intención de ofrecer servicios culturales y técnicos para el cine y las artes audiovisuales. Desde entonces, el festival ha proyectado más de 5.000 películas y se ha consolidado como un espacio esencial para descubrir nuevas perspectivas cinematográficas, tal como lo señaló Ansgar Vogt, director artístico del festival.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las categorías del FICCI y para quiénes están abiertas?

El Festival Internacional de Cine de Cartagena cuenta con diez categorías oficiales: Competencia Colombia, Iberoamérica, Cine en los Barrios, Internacional, (S)paces of Time, Cortometrajes Universitarios, De Indias, Tierra Adentro, Cines Afros y Cines Indígenas. Además, el programa Work In Progress está destinado a proyectos colombianos e iberoamericanos en fase avanzada de edición. Estas categorías permiten la participación de cineastas, productores y agentes de ventas tanto nacionales como internacionales.

¿Cómo funciona la inscripción gratuita en el FICCI para colombianos?

Las personas de nacionalidad colombiana o residentes en Colombia pueden inscribir gratuitamente sus obras en las categorías Cortometrajes Universitarios, Tierra Adentro, De Indias y WIP Colombia – Cortometraje. Para acceder al beneficio, deben registrar su nacionalidad o residencia en Festhome, subir su película a Vimeo y adjuntarla desde allí en el proceso de postulación, todo sin requerir códigos adicionales.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.