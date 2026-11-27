Un relato entregado a la Policía destapó las fracturas internas que dividieron a los delincuentes durante la toma de rehenes ocurrida dentro de un supermercado Éxito.

Sigue a PULZO en Discover

Según documentos conocidos por El Tiempo, una de las víctimas retenidas reconstruyó los momentos críticos vividos mientras la banda permanecía atrincherada frente al cerco de las autoridades.

Durante el encierro, uno de los delincuentes tomó una botella de whisky marca Johnnie Walker, blue label, de cerca de 1 millón 500 mil pesos, y la repartió entre secuaces y cautivos.

Luego de consumir licor, ese mismo individuo se acercó directamente a uno de los ciudadanos retenidos y le confesó detalles inéditos sobre la extensa preparación del golpe delictivo.

Lee También

“Se sentó a mi lado y me empezó a preguntar que quién era yo. Por temor le dije y él empezó a hablarme de su vida y a decirme que ese golpe lo estaban planeando desde hace 5 años y que lo iban a ejecutar hace tres meses, pero que se le retiraron varias personas y le tocó buscar a más gente”, precisó el expediente oficial.

A medida que avanzaba la ingesta alcohólica de whisky en Éxito, estalló una fuerte confrontación verbal entre los propios asaltantes por la desigual repartición económica pactada para el atraco frustrado.

“Cuando ya estaban más ebrios y habían bebido bastante, otro de los asaltantes empezó a discutir con él y a decirle que no le parecía justo que la persona que estaba afuera iba a ganar más dinero que ellos que estaban encerrados enfrentándose a la Policía”, detalló el testigo presencial.

Pistas judiciales y rastreo de cómplices externos

Esta discusión interna cobró enorme relevancia para los detectives, quienes verifican ahora si existían colaboradores externos vigilando el perímetro o coordinando la operación desde otra ciudad.

Para esclarecer la logística de llegada, equipos técnicos analizan grabaciones de videovigilancia en el parqueadero del almacén de cadena, en un centro comercial contiguo y en vías aledañas.

De igual manera, la investigación rastrea comunicaciones telefónicas emitidas durante el atrincheramiento dentro del Éxito para detectar llamadas dirigidas hacia líneas activas ubicadas en esa misma zona geográfica.

Adicionalmente, el declarante reveló que, luego de producirse un corte de luz en un sector del Éxito, dos delincuentes abandonaron sus overoles para infiltrarse entre los rehenes rescatados.

Por otra parte, las pesquisas vinculan el caso con Medellín, ciudad natal de los dos hombres capturados, quienes negaron su responsabilidad frente a los cargos imputados ante un juez.

A pesar de esa negativa inicial, los fiscales evalúan posibles negociaciones judiciales que permitan obtener delaciones efectivas sobre los verdaderos autores intelectuales detrás de la incursión armada.

Finalmente, los peritos confirmaron el hallazgo de armas traumáticas y tres celulares sin registro nominal utilizados para ocultar rastros, anticipando nuevas capturas durante las próximas semanas.

De igual forma, el análisis forense sobre los dispositivos incautados busca establecer contactos previos, rutas de escape y posibles financiadores ocultos detrás de la logística empleada en el establecimiento.

De este modo, la reconstrucción testimonial fortalece el expediente penal y orienta las diligencias judiciales hacia la desarticulación completa de toda la estructura criminal implicada en los hechos.

El intento de hurto que derivó en una toma de rehenes ocurrió el martes 24 de noviembre de 2026 en el supermercado Éxito ubicado en el sector de La Castellana.

El incidente inició hacia las 8 de la mañana, cuando varios hombres armados ingresaron al establecimiento comercial con la intención de sustraer dinero de un carro de valores.

Luego de más de 17 horas, la reacción policial evitó víctimas fatales y permitió restablecer el orden público en esta concurrida zona comercial en la capital de Bolívar, en medio de la tensión que se vivió.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.