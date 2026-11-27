Un video grabado por las fuerzas especiales de la Policía y revelado por Noticias Caracol dejó en evidencia la participación directa de Jailer Humberto Muñetón Zapata durante la toma en el almacén Éxito de Cartagena, desvirtuando la versión de su familia sobre que había ingresado al establecimiento comercial a comprar buñuelos. En las imágenes se observa cómo Muñetón mantiene amenazado durante cerca de diez minutos a un rehén vestido con camiseta roja, poniéndolo en riesgo hasta el momento en que un francotirador del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (Copes) dispara y lo abate en medio del operativo ocurrido entre el martes 24 y la madrugada del miércoles 25 de noviembre de 2026.

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De acuerdo con la secuencia registrada por los uniformados de élite, el hombre apuntaba con un arma que parecía ser traumática y persistió en encañonar a la víctima pese a las insistentes advertencias policiales de que la toma había terminado. Al recibir el impacto del francotirador y desplomarse en el piso, el arma que sostenía Muñetón se accionó e hirió en la mano a uno de los policías que participaba en la incursión de rescate, convirtiéndolo en el único implicado abatido durante la operación.

El material audiovisual contrasta frontalmente con el relato entregado inicialmente por su esposa, Indira Lambis, y por allegados que sostuvieron que él no tenía antecedentes judiciales y que había entrado al supermercado por comida tras parquear su vehículo en las inmediaciones. Por el contrario, las autoridades y la Fiscalía lo ubican como integrante activo del grupo armado que retuvo a 87 personas luego de frustrarse el asalto a un carro de valores, en un expediente en el que además se conoció que Muñetón —oriundo de Medellín, residente en Cartagena desde hacía más de doce años, trabajador de impermeabilización vinculado a Polyimper de Colombia S.A.S. y cuyo cuerpo sigue en Medicina Legal— arrastraba deudas millonarias pese a haber ganado previamente una demanda por 170 millones de pesos contra el Distrito por el caso del edificio Portal de los Alpes, del llamado clan Quiroz.

Mientras avanza la verificación forense sobre el abatido, la situación judicial de los otros dos señalados en la toma, Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, entra en una fase decisiva tras no aceptar los cargos por secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo por cada una de las 87 víctimas. Según expertos consultados sobre el proceso, ambos podrían enfrentar condenas de entre 37 y 60 años de prisión, con un margen muy estrecho de rebaja legal en el que la colaboración con la justicia sería la única salida parcial antes de que este lunes 30 de noviembre una jueza defina su medida de aseguramiento.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.