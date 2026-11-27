El secuestro de 87 personas en un almacén Éxito de Cartagena abrió una nueva línea de investigación que apunta a Medellín. Las autoridades buscan establecer si los hombres señalados de participar en la toma de rehenes tenían relación con la estructura criminal conocida como La Terraza.

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Dicho episodio comenzó el martes 24 de noviembre, cuando varios hombres armados ingresaron al establecimiento de La Castellana con el propósito inicial de asaltar un carro de valores. Sin embargo, el plan no salió como esperaban y terminaron reteniendo a trabajadores y clientes que se encontraban en el lugar.

La emergencia se extendió por más de 17 horas y terminó durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre, cuando unidades de la Policía y las Fuerzas Militares ingresaron al almacén para rescatar a quienes seguían dentro. En total, 87 personas recuperaron su libertad: 11 habían salido durante las negociaciones y otras 76 fueron rescatadas en el operativo.

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El procedimiento dejó dos personas capturadas y un hombre muerto. Los detenidos fueron identificados como Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, y Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44. Ambos son oriundos de Medellín, un dato que ahora cobra relevancia dentro de las pesquisas sobre la posible participación de una organización delincuencial de esa ciudad.

Según información conocida por El Tiempo, los investigadores revisan los antecedentes de los dos procesados y sus eventuales conexiones con La Terraza. Por ahora, las autoridades buscan determinar si pertenecían a esa estructura, si recibieron instrucciones de sus integrantes o si actuaron de manera independiente.

La Terraza, bajo la lupa por el secuestro en Cartagena

La posible participación de esta organización es una de las hipótesis que examinan las autoridades después de la toma del establecimiento. La Terraza es una estructura criminal con presencia en Medellín y su nombre apareció en las pesquisas por los posibles vínculos de los detenidos con esa ciudad.

El hecho de que los dos capturados sean antioqueños no demuestra por sí solo que pertenezcan a la banda. Por eso, los investigadores buscan establecer si existen antecedentes, contactos o elementos que permitan confirmar alguna relación con esa organización.

Otra de las tareas consiste en analizar las armas y los objetos utilizados durante el secuestro. Según la información divulgada por las autoridades, los responsables habrían empleado armas traumáticas y de juguete, además de artefactos explosivos falsos. Los análisis permitirán establecer las características de esos elementos y precisar cómo fueron utilizados para intimidar a las personas retenidas.

Qué se sabe de los capturados y del operativo de rescate

Los dos hombres detenidos fueron presentados ante la justicia y la Fiscalía les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado. Ninguno aceptó los cargos, por lo que su responsabilidad deberá ser establecida durante el proceso judicial.

La investigación también busca esclarecer la participación del hombre que murió durante la intervención de la Fuerza Pública y determinar si hubo más personas involucradas en el plan. Las autoridades no descartan que otros posibles integrantes hayan conseguido escapar antes de que los comandos tomaran el control del almacén.

Durante las horas de cautiverio, los responsables habrían exigido 7.000 millones de pesos, dos camionetas blindadas y condiciones para facilitar su salida de la ciudad. La Fiscalía también señaló que los rehenes fueron utilizados como escudos humanos y que los captores recurrieron a amenazas para impedir la entrada de las autoridades.

Mientras avanza la investigación, la posible conexión con La Terraza sigue siendo una línea de trabajo. El objetivo es establecer quiénes planearon el asalto, qué apoyos tuvieron y si detrás de la toma de rehenes hubo una estructura criminal organizada.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.