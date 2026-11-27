Un nuevo movimiento telúrico fue reportado en la madrugada de este viernes 27 de noviembre en Colombia. El evento tuvo una magnitud de 3,1 y su epicentro se ubicó en el municipio de Los Santos, Santander, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El reporte precisó que el temblor ocurrió a las 2:27 a. m. (hora local) y alcanzó una profundidad de 149 kilómetros. Este dato permite establecer que se trató de un movimiento profundo, no de un sismo superficial.

Los Santos es una de las zonas de Santander donde se registra actividad sísmica con frecuencia. En esta ocasión, el boletín del SGC confirmó una magnitud de 3,1 y mantuvo la localización del evento en ese municipio.

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El Servicio Geológico Colombiano cuenta con la plataforma Sismo Sentido, mediante la cual las personas pueden informar si percibieron un movimiento telúrico y describir cómo lo experimentaron en el lugar donde se encontraban.

Estos reportes ciudadanos ayudan a la entidad a conocer cómo se sintió un sismo en diferentes zonas del país y a complementar la información instrumental registrada por sus estaciones de monitoreo.

Para participar, se debe ingresar al portal oficial del SGC, buscar el formulario de Sismo Sentido y responder las preguntas sobre la experiencia: ubicación, intensidad percibida y efectos observados, entre otros aspectos. Es importante suministrar información precisa y reportar únicamente lo que realmente se sintió.

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Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.