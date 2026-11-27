Por: El Espectador

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Una operación militar desarrollada en Puerto Gaitán, Meta, evitó que un posible atentado terrorista pusiera en grave peligro tanto a la población civil como a integrantes de la Fuerza Pública. Según información revelada por El Espectador, tropas del Ejército Nacional realizaron una inspección a un vehículo en el que se encontraron explosivos, los cuales se hallaban en el interior sobre una rampa de lanzamiento improvisada con arena y doce cilindros conectados mediante un cable blanco. Los uniformados, en conjunto con la Policía Nacional, lograron neutralizar el automotor antes de que fuera utilizado, y capturaron en flagrancia a dos personas que se desplazaban en el vehículo.

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La acción tuvo lugar en el kilómetro 16 de la carretera que conecta con Puerto Gaitán. Allí, la Cuarta División del Ejército, a través de la Séptima Brigada y el Batallón de Artillería de Campaña 7, realizó la detención tras recopilar información aportada por labores de inteligencia militar. Las primeras verificaciones señalaron que el automóvil estaba adaptado para lanzar explosivos, lo que refuerza la hipótesis de que iba a emplearse en un atentado. Según el Ejército, este material detonante representaba un riesgo serio para los residentes, las edificaciones y los uniformados encargados de la seguridad en la zona.

Los dos sujetos capturados fueron puestos bajo custodia de las autoridades, que adelantan los procesos judiciales pertinentes. Hasta ahora, no se ha determinado si pertenecen a alguna estructura ilegal, aunque en la región de Meta tienen presencia grupos armados como el Bloque Meta del Clan del Golfo, junto con disidencias de la Segunda Marquetalia y del Estado Mayor Central, dirigidas por alias ‘Iván Mordisco’.

Precisamente, las autoridades atribuyen al Estado Mayor Central el atentado que ocurrió el pasado 23 de noviembre en Villavicencio, donde un carro bomba explotó en la plaza central destruyendo el 60 % de la sede de la Gobernación del Meta y afectando inmuebles representativos como la Catedral, el Banco de la República y la Lotería del Meta. Datos suministrados por la Secretaría de Salud del Meta reportaron 24 personas heridas en ese suceso, incluidas cinco vigilantes y una niña de nueve años.

Sobre la operación que frustró el nuevo atentado, las autoridades consideran que se trata de un "importante golpe preventivo contra las intenciones criminales de los grupos armados organizados". Además, reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho sospechoso, pues la colaboración comunitaria es fundamental para anticipar amenazas y evitar nuevos ataques.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue frustrado el atentado con explosivos en Puerto Gaitán, Meta?

La operación fue posible gracias a información de inteligencia militar y cooperación entre el Ejército Nacional y la Policía, quienes interceptaron un vehículo acondicionado con explosivos en el kilómetro 16 de la vía a Puerto Gaitán. En el lugar, se encontró una rampa improvisada y doce cilindros listos para su posible activación. El automotor fue neutralizado antes de ser utilizado y dos personas fueron capturadas en flagrancia, dando así un golpe preventivo a actividades terroristas en la región.

¿Quiénes son los grupos armados mencionados en el atentado frustrado en Meta?

En la región de Meta actúan varias estructuras ilegales, como el Bloque Meta del Clan del Golfo, y las disidencias de la Segunda Marquetalia y del Estado Mayor Central, bajo el liderazgo de alias ‘Iván Mordisco’. Aunque no se confirmó si los capturados pertenecen a alguna de estas organizaciones, las autoridades atribuyen acciones terroristas recientes, como el atentado con carro bomba en Villavicencio, a estas estructuras.

Así fue el atentado en Villavicencio

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.