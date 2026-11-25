Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una extensa zona del suroccidente de Colombia quedó a oscuras la noche del martes 24 de noviembre, tras una falla eléctrica que sorprendió a los habitantes de varios departamentos. De acuerdo con información divulgada por la Gobernación de Nariño, el suceso tuvo origen en una falla simultánea de los dos circuitos de interconexión, de 230 kilovoltios, que abastecen la conexión entre la subestación San Bernardino, ubicada en Cauca, y la subestación Jamondino, en Pasto. La noticia fue confirmada citando datos de las Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar), autoridad encargada de la prestación y distribución del servicio de energía en esa región.

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El apagón comenzó aproximadamente a las 6:30 de la tarde y afectó directamente a departamentos como Nariño, Putumayo, Caquetá y algunos sectores del Huila, al igual que varias zonas dentro del Cauca. Las comunidades afectadas experimentaron no solo el corte del suministro de electricidad, sino también dificultades adicionales en servicios esenciales como la telefonía celular y el internet, lo que complicó aún más la situación para quienes dependen de esas herramientas para comunicarse o trabajar.

A pesar de que se conoce la causa técnica inmediata de la interrupción, aún no se han determinado los motivos detrás de la falla en los circuitos. La Gobernación de Nariño explicó que el origen concreto del incidente sigue bajo investigación y destacó que miembros del Ejército Nacional trabajan actualmente en el área afectada, con el fin de descartar que se trate de un atentado. Este tipo de procedimientos busca esclarecer si la emergencia fue producto de un evento fortuito en el sistema eléctrico, un fallo técnico o, como se ha especulado, la posible acción de actores que pretendan afectar la infraestructura pública, aunque por ahora nada está confirmado.

El corte de energía eléctrica puso de manifiesto la vulnerabilidad de los servicios básicos en la región y dejó en evidencia cómo una falla en la red puede repercutir de inmediato en distintos aspectos de la vida cotidiana. Mientras tanto, los habitantes de los departamentos afectados permanecen a la espera de los resultados de la investigación, para saber qué motivó exactamente el corte que alteró su rutina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué departamentos de Colombia fueron afectados por el apagón del 24 de noviembre?

La interrupción del servicio eléctrico impactó principalmente a las regiones de Nariño, Putumayo, Caquetá, sectores del Huila y varias zonas del Cauca. Dicha información, de acuerdo con la Gobernación de Nariño y Cedenar, confirma el alcance regional del corte.

¿Se sabe ya qué provocó la falla en los circuitos eléctricos entre Cauca y Nariño?

Hasta el momento, la causa exacta del incidente que provocó la falla simultánea en los dos circuitos de interconexión de 230 kilovoltios continúa en proceso de investigación. Las autoridades y el Ejército Nacional siguen analizando el caso para determinar si fue un fallo técnico o un posible atentado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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