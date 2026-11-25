El rescate de las 46 personas que permanecían secuestradas en el almacén Éxito del sector de La Castellana, en Cartagena, dejó escenas de profunda emoción entre los trabajadores y sus familiares. Después de permanecer retenidos durante varias horas, los afectados pudieron reencontrarse con sus seres queridos, en momentos que quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales.

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Uno de los registros, publicado por El Meridiano, muestra a un joven que acaba de recuperar su libertad mientras varios familiares y amigos lo reciben con abrazos. Un hombre lo estrecha con fuerza, le acaricia la cabeza y le habla de cerca, mientras otras personas se suman al encuentro.

En otro video se observa a un grupo de personas abrazadas durante varios segundos en una calle de Cartagena. Una mujer, un hombre con gorra negra y otras personas permanecen juntas en medio de un reencuentro marcado por la emoción, luego de la incertidumbre que dejó la toma del establecimiento comercial.

(Vea también: “Borrachos y con dedo en el gatillo”: duro relato de rehén rescatado del Éxito sobre delincuentes)

#Cartagena | A esta hora, más liberados se reencuentran con sus familiares tras la toma en el Éxito Cartagena por más de 17 horas. pic.twitter.com/KQuI6PB83W — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 25, 2026

La operación de rescate fue adelantada por la Policía Nacional en coordinación con las Fuerzas Militares y permitió liberar a las 46 personas que estaban en poder de los delincuentes armados. El procedimiento terminó hacia las 2:00 de la madrugada de este miércoles, después de que los sujetos ingresaran al supermercado alrededor de las 8:30 de la mañana del martes 24 de noviembre.

Uno de los trabajadores afectados, quien se desempeña en el área de panadería, relató en Noticias Caracol los momentos de violencia que vivió dentro del almacén. Según contó, había llegado a trabajar a las 6:00 de la mañana y, cuando comenzó la situación, los delincuentes llevaron a los empleados y demás personas retenidas hasta una bodega, donde los obligaron a permanecer en el suelo y los amarraron.

“Esos manes estaban muy alterados, no sé si estaban bajo efecto de algo. Cuando ellos nos tiraron al piso, nos amarraron, un compañero estaba al lado mío, le pegaron con el revólver en el ojo”, relató el trabajador. También contó que uno de los secuestradores lo golpeó después de confundirlo con alguien que intentaba esconderse detrás de un cartón. Su testimonio se suma a las escenas de los reencuentros que muestran el alivio de quienes lograron salir con vida de la emergencia.

#Colombia | Entre lágrimas y abrazos, así fue el conmovedor reencuentro de las personas que fueron secuestradas en el Éxito La Castellana, en Cartagena, con sus familiares. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/LKRiKTaIdV pic.twitter.com/dFs41iSOWK — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 25, 2026

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