Indira Lambis permanece a la espera de noticias sobre su esposo, Haider Humberto Muñetón Zapata, de 51 años, quien ingresó al almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, a comprar buñuelos minutos antes de que estallara la toma de rehenes en la mañana del martes 24 de noviembre y cuyo teléfono celular continúa apagado, pese a que la emergencia concluyó hacia la 1:30 de la madrugada de este miércoles 25 de noviembre tras más de 17 horas de tensión. Mientras los rescatados salían poco a poco de la estación de Policía del barrio Manga tras rendir declaración, la mujer aguardaba junto a una reja sin lograr ubicarlo.

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Según relató Lambis, con quien lleva 11 años de matrimonio, la última comunicación que tuvo con él ocurrió a las 8:12 de la mañana mediante mensajes de WhatsApp, cuando él le indicó que pasaría por el supermercado antes de recogerla para llevarla a su oficina, como solía hacerlo. “Yo le dije que ya estaba lista para ir a la oficina porque él me lleva siempre al trabajo, y me dijo, listo, voy a entrar al Éxito y ya te voy a recoger. Eso fue a las 8:12, yo tengo los mensajes de WhatsApp”, contó, agregando que al enterarse minutos después de lo ocurrido en el local empezó a llamarlo sin volver a tener contacto.

La esposa explicó que viven cerca del establecimiento, que Muñetón —oriundo de Medellín— acostumbra comprar allí ese alimento en esta temporada y que su vehículo quedó estacionado a unas dos cuadras para evitar ingresar al parqueadero del almacén. “La verdad es que ya estoy preocupada porque ya sé que muchas personas se han encontrado con sus familiares. Pero yo todavía no sé nada”, expresó, tras mostrar la fotografía de su esposo —descrito como un hombre de 1,73 metros de estatura, canoso y acuerpado por entrenar en el gimnasio— a otro de los liberados sin obtener respuestas, mientras cuestionaba las versiones divididas entre la guardia del comando, la Sijín y el Gaula y pedía celeridad a las autoridades.

En paralelo, uno de los ciudadanos rescatados —que se encontraba en la sección de carnes cuando los hombres armados entraron al local sobre la avenida Pedro de Heredia y cerraron las puertas— contó a la salida de la estación que llevaba dos días sin dormir, aseguró que no sufrieron maltratos y señaló que los captores ingirieron abundante licor por el desespero que atravesaban, mientras la operación conjunta de la Policía y las Fuerzas Militares ponía fin al secuestro con un delincuente dado de baja.