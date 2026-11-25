Por: El Espectador

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Bogotá enfrenta serios retos en materia de movilidad, agravados por las obras que se desarrollan en varios corredores viales fundamentales de la capital, lo que complica el tráfico vehicular en una de las ciudades con mayor congestión de Latinoamérica. En este escenario, es fundamental que los ciudadanos estén informados acerca de las novedades y restricciones que pueden afectar sus desplazamientos diarios.

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De acuerdo con información reportada por El Espectador, es clave que quienes transiten este 25 de noviembre conozcan el esquema de pico y placa que rige para la jornada. La medida aplica para vehículos particulares cuyas placas finalicen en los dígitos 6, 7, 8, 9 y 0, e incluye además a los taxis con placas terminadas en 9 y 0. El horario de restricción inicia a las 6:00 a. m. y finaliza a las 9:00 p. m. Según lo dispuesto por las autoridades, quienes incumplan esta restricción podrán verse afectados por sanciones y comparendos.

En cuanto al tránsito en el transporte público, El Espectador reportó que durante la mañana se presentó un siniestro vial en la avenida Caracas con calle 46 sur, lo que obligó a los buses troncales de Transmilenio a desplazarse temporalmente por el carril mixto (es decir, el espacio normalmente compartido con el tráfico común de vehículos particulares y de servicio público). Sin embargo, poco después se informó que el servicio fue restablecido y opera con normalidad. Es relevante destacar que la estación Calle 40 sur retomó sus operaciones habituales en sentido norte - sur, lo que facilita el flujo de pasajeros y contribuye a disminuir la congestión en esa zona clave.

Por otra parte, para el inicio de la jornada, El Espectador confirmó que el sistema Transmilenio comenzó su operación sin novedades diferentes a las ya mencionadas, lo que representa un alivio frente a potenciales demoras adicionales derivadas de eventos inesperados. Mantenerse informado acerca del estado de las vías, rutas alternas disponibles y funcionamiento de transbordos resulta esencial para optimizar los trayectos, especialmente considerando la compleja coyuntura vial que vive la ciudad actualmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el pico y placa en Bogotá hoy para vehículos y taxis?

Para este 25 de noviembre, según información de El Espectador, la restricción de pico y placa aplica a los automóviles particulares cuyas placas terminan en los números 6, 7, 8, 9 y 0, así como a los taxis con placas finalizadas en 9 y 0. El horario de la medida es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

¿Por qué hubo afectaciones en el servicio de Transmilenio en la avenida Caracas?

El Espectador reportó que se presentó un siniestro vial en la avenida Caracas con calle 46 sur, que obligó a los buses de Transmilenio a utilizar temporalmente el carril mixto, lo que generó demoras. Finalmente, el servicio fue restablecido y la estación Calle 40 sur retomó su operación habitual en sentido norte - sur.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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