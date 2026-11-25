Por: El Espectador

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A lo largo del trazado de la Línea 1 del Metro de la capital, no solo surgen obras de ingeniería, sino que también se resguarda parte importante de la memoria cultural de la ciudad. De acuerdo con la información suministrada por la Empresa Metro, este trayecto atraviesa una ciudad que alberga más de 6.000 bienes inmuebles y más de 750 bienes muebles reconocidos como bienes de interés cultural (BIC). Ante una concentración tan significativa de estos elementos patrimoniales, era inevitable que el recorrido del metro coincidiera con varios de ellos, integrándolos en el paisaje cotidiano del sistema de transporte y en el plan general de protección de la Empresa Metro de Bogotá (EMB).

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Según datos de la Empresa Metro, el corredor de la Línea 1 abarca 10 BIC de orden nacional –los cuales están bajo la responsabilidad del Ministerio de Cultura–, así como 459 de orden distrital, administrados por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), cinco sectores urbanos de conservación, además de 35 bienes muebles. Esta rica variedad de bienes culturales forma hoy un componente esencial en el plan de protección de la EMB, que busca asegurar su conservación y resaltar su valor en el contexto del desarrollo de la infraestructura.

En el desarrollo de los estudios definitivos para la realización de la Línea 1, se definieron cuidadosamente las áreas de influencia del proyecto. Durante este proceso, resultó clave la identificación de los bienes de interés cultural localizados sobre el corredor, a los que se les atribuyó la calificación de “muy alta sensibilidad” debido a su importancia histórica y cultural. El diagnóstico, realizado por el Consorcio Metro en colaboración con el IDPC y el Ministerio de Cultura, permitió clasificar estos bienes en diferentes unidades: la primera, compuesta por hospitales; la segunda, la zona de San Victorino; una tercera, el barrio Santa Fe; la cuarta, el Cementerio Central; y la quinta, sectores de interés cultural de desarrollo individual. Cada uno de estos espacios integra monumentos, esculturas y edificaciones emblemáticas que deben ser conservadas mediante estrategias específicas de preservación y una gestión coordinada entre instituciones.

Este enfoque se refleja, por ejemplo, en la gestión de los cinco sectores urbanos protegidos que discurren por el trazado del metro. Estos lugares mantienen el valor histórico y la morfología urbana típica del siglo XX. Gracias a su reconocimiento como áreas de conservación, sus valores patrimoniales deben ser considerados de manera prioritaria en cualquier intervención de infraestructura, asegurando que la movilidad y el progreso convivan de manera armónica con la herencia cultural de la ciudad.

¿Cuáles son los bienes de interés cultural más importantes en la Línea 1 del Metro?

Según la Empresa Metro de Bogotá, a lo largo del trayecto de la Línea 1 se encuentran 10 bienes de interés cultural de orden nacional y 459 bienes de orden distrital, así como cinco sectores de conservación y 35 bienes muebles. Estos incluyen hospitales, el área de San Victorino, el barrio Santa Fe, el Cementerio Central y sectores de desarrollo individual, todos ellos identificados como espacios de “muy alta sensibilidad” por su valor histórico y cultural.

¿Cómo protege la Empresa Metro los bienes culturales durante la construcción?

La protección de los bienes culturales está contemplada en el plan de la Empresa Metro de Bogotá, que propone estrategias de preservación y colaboración institucional para cada espacio. Se establecieron áreas de influencia y se desarrolló una clasificación detallada, con el apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el Ministerio de Cultura, enfocada en mantener el valor patrimonial y garantizar la conservación de monumentos y morfología urbana representativas durante el proceso de construcción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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