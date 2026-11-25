Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este miércoles 25 de noviembre de 2026, Bogotá vive una jornada marcada por la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, también conocido como 25N. De acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá, están previstas varias manifestaciones y marchas en las localidades de Bosa, Teusaquillo y La Candelaria. Estas movilizaciones pueden causar afectaciones significativas en la movilidad habitual, especialmente en corredores principales como la calle 26, la carrera Décima en el centro y la carrera 80 en Bosa. Además, la operación del sistema TransMilenio podría verse impactada.

Sigue a PULZO en Discover

Durante la mañana del miércoles, según reportes oficiales, se presenta alta congestión en la avenida Caracas con calle 46 sur debido a un accidente de tránsito cerca del sector de Santa Lucía. Esto ha llevado a que los buses troncales de TransMilenio deban salirse hacia el carril mixto y que la estación Calle 40 sur deje de prestar servicio en el sentido norte-sur. El más reciente corte, a las 6:05 de la mañana, muestra que la situación aún no se ha resuelto, por lo que se recomienda a los ciudadanos revisar constantemente los canales oficiales para planificar sus recorridos.

En el marco del 25N, uno de los eventos destacados es el acto cultural 'Rabiosa acuerpamos la esperanza #25N', programado para las 12:00 del mediodía en la Plaza Fundacional de Bosa, ubicada en la carrera 80I con calle 61 sur. Más tarde, hacia las 3:00 de la tarde, está prevista una marcha que partirá desde la Universidad Nacional de Colombia, localizada en la calle 26 con carrera 34, en la localidad de Teusaquillo, y que se desplazará hacia la Plaza de Bolívar, en el centro histórico de Bogotá, específicamente en la localidad de La Candelaria.

La Alcaldía de Bogotá reitera que, en razón de estos eventos y del accidente de tránsito reportado, el tránsito y el funcionamiento de TransMilenio podrían experimentar variaciones durante la jornada. Se hace un llamado a los usuarios para que consulten rutas alternativas y consulten constantemente el estado del sistema para evitar contratiempos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectan las marchas del 25 de noviembre de 2026 la movilidad y TransMilenio en Bogotá?

Las movilizaciones y marchas programadas para este 25 de noviembre afectan principalmente las localidades de Bosa, Teusaquillo y La Candelaria, generando posibles retrasos y desvíos en corredores claves como la calle 26, carrera Décima y carrera 80. La operación de TransMilenio también se ve comprometida en sectores como la avenida Caracas, donde accidentes de tránsito agravaron la congestión y provocaron la suspensión de servicios en estaciones como Calle 40 sur.

¿Qué manifestaciones y actividades culturales están previstas por el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres en Bogotá?

En el contexto de la conmemoración del 25N, están anunciados eventos como el acto cultural 'Rabiosa acuerpamos la esperanza #25N' al mediodía en la Plaza Fundacional de Bosa y una marcha en la tarde que saldrá desde la Universidad Nacional y finalizará en la Plaza de Bolívar. Ambas actividades buscan visibilizar la problemática de las violencias contra las mujeres y reivindicar sus derechos en el espacio público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z