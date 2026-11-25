Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el conocido personaje Prudencia, quien durante siete años ha acompañado a los peatones en los semáforos, inicia una nueva y significativa etapa. Desde el 24 de noviembre de 2026, Prudencia dejará de limitarse únicamente a los semáforos y comenzará a recorrer las calles de la ciudad, con el objetivo de convertirse en una referencia clara de la cultura ciudadana y de la responsabilidad vial. Según señala la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la presencia de Prudencia busca reforzar en todos los actores viales el mensaje clave de que la prudencia, la empatía y el respeto hacia los demás son fundamentales para garantizar la seguridad en las vías.

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Esta iniciativa de la SDM hace un llamado a la ciudadanía para que reconozca que la movilidad implica decisiones cotidianas con consecuencias potencialmente graves. Dicho mensaje se dirige a todos los que transitan por Bogotá, sin importar si lo hacen a pie, en bicicleta, en transporte público o en vehículo particular. Como expresó María Fernanda Ortiz, secretaria Distrital de Movilidad, la nueva etapa de Prudencia quiere alcanzar a todos y recordar la importancia de ponerse en el lugar del otro, respetar las normas y tomar decisiones que prioricen la vida por encima de todo.

Prudencia ahora estará presente en una variedad de medios, canales y formatos, circulando mensajes en escenarios digitales y en contextos cotidianos de la ciudad. Además, realizará acciones pedagógicas en sitios concurridos y en eventos masivos como conciertos, partidos de fútbol y carreras deportivas, compartiendo recomendaciones adaptadas a cada grupo de usuarios de la vía. La intención es que sus mensajes influyan en las conversaciones y decisiones de quienes se desplazan diariamente por Bogotá.

La relevancia de esta campaña se acentúa por los profundos cambios en movilidad que afronta la ciudad, con proyectos como la Línea 1 del Metro y las nuevas troncales de TransMilenio. En este contexto, fortalecer la cultura ciudadana se vuelve crucial. Bogotá registra más de 12 millones de viajes diarios, muchos de ellos se realizan caminando, en bici o en transporte público; por eso, Prudencia ha preparado recomendaciones específicas para motociclistas, ciclistas, usuarios del sistema público y conductores particulares, enfatizando el respeto por los espacios comunes y el cuidado de los más vulnerables en la vía.

Este mensaje cobra mayor urgencia debido al aumento de fallecimientos en siniestros viales en comparación con el mismo periodo del año anterior, siendo peatones y motociclistas los más afectados. La Secretaría Distrital de Movilidad insiste en que cada vida cuenta y ninguna muerte en las vías debería ser aceptable, invitando a toda la ciudadanía a escuchar a Prudencia e integrar sus mensajes en la vida diaria, porque todo viaje tiene como trasfondo la esperanza de volver a casa.

¿Cuál es el propósito de Prudencia en las calles de Bogotá a partir de 2026?

El objetivo de Prudencia es convertirse en la voz líder de la cultura ciudadana y la seguridad vial, promoviendo la empatía y el respeto entre todos los actores viales. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, esto se logrará acompañando a los ciudadanos en diferentes espacios para recordar que cada decisión en la vía puede salvar vidas.

¿Por qué la campaña de Prudencia es relevante para la movilidad actual de Bogotá?

La campaña toma importancia en un momento de transformación de la infraestructura de transporte de la ciudad, con proyectos como la Línea 1 del Metro y nuevas troncales de TransMilenio. Ante el gran volumen de viajes diarios y el aumento de muertes en las vías, la presencia de Prudencia busca reforzar el respeto por las normas y la protección de todos en el contexto de los cambios en movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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