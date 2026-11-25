La familia de César Felipe Mesa Avendaño denunció la desaparición de este hombre de 35 años en Bogotá desde la mañana del lunes 23 de noviembre, día en que se perdió todo contacto con él hacia las once de la mañana. En diálogo con El Tiempo, su madre pidió a las autoridades agilizar las labores de búsqueda para dar con su paradero y solicitó el apoyo de la ciudadanía ante cualquier pista que permita ubicarlo en la capital.

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De acuerdo con el relato de la mujer a ese medio, el desaparecido suele dar caminatas extensas por el sector y salió llevando consigo un teléfono móvil y su cargador. “Mi hijo se desapareció y sufre de esquizofrenia paranoide”, expresó la madre al entregar detalles sobre la condición de su hijo, mientras precisó que vecinos no lo han visto por las zonas de la localidad de Usaquén que acostumbra recorrer.

Entre los datos difundidos para facilitar su reconocimiento en la calle se indica que César Felipe Mesa Avendaño es un hombre alto, de piel trigueña y calvo —un rasgo que su familia destacó como clave para identificarlo—, y que el texto base también menciona el nombre de Carlos Avendaño al señalar su salida desde una vivienda del barrio Torcoroma, en Usaquén, en inmediaciones de la Fundación Cardioinfantil. “No sabemos dónde está porque con su enfermedad, que es esquizofrenia, suele dar recorridos y camina horas enteras (…) se fue con un celular y un cargador”, añadió la madre.

Los allegados ya presentaron la denuncia formal ante la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación para que se active el seguimiento del caso, aunque aún no se confirma si las entidades ya acudieron al punto de partida para recolectar grabaciones de cámaras de seguridad del sector y recoger testimonios de vecinos y familiares. Quienes tengan información útil sobre su ubicación pueden comunicarse con los canales oficiales de la Policía o la Fiscalía.

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