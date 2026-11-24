Por: El Espectador

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Las relaciones entre Colombia y China atraviesan un momento de tensión a raíz de una visita oficial de nueve congresistas colombianos a Taiwán, viaje que ha despertado el descontento de la delegación diplomática china en el país. De acuerdo con la información disponible, la invitación fue presentada desde agosto por Victor Sheng-Hung Chu, encargado de negocios de Taiwán en Colombia, tras varias reuniones con los integrantes de las comisiones segundas del Senado y la Cámara. Estos comités se encargan del estudio de asuntos internacionales y de seguridad del Congreso, lo que dota de especial relevancia a sus interacciones en el escenario exterior.

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La propuesta de viaje llegó directamente a los correos de 13 senadores y 19 representantes, quienes deliberaron durante más de tres semanas antes de tomar una decisión. Finalmente, nueve legisladores provenientes de distintas corrientes políticas optaron por aceptar la invitación y participar en este acercamiento con el gobierno taiwanés. Entre estos congresistas figuran Germán Rodríguez y Alejandro Bermeo, pertenecientes a Salvación Nacional; Agmeth Escaf y Mary Jurado, del Pacto Histórico; Omero Cuasapud; y, en representación de la Cámara de Representantes, Juan Manuel Londoño por el Partido Conservador, Jonathan Pineda del Centro Democrático, Óscar Espinosa por la Alianza Social Independiente (ASI) y Simón Molina, quien además de pertenecer al movimiento Creemos, ocupa el cargo de vicepresidente de la Cámara.

La visita, cuya duración es de casi diez días, se desarrolló como respuesta a una invitación extendida formalmente por la Oficina de Comercio de Taiwán en Bogotá. Sin embargo, esta iniciativa no fue bien recibida por los delegados chinos en Colombia, quienes expresaron su rechazo y comunicaron su inconformidad tanto al Congreso como al gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella. El malestar de China radica en que este tipo de acercamientos con Taiwán, territorio sobre el cual mantiene históricas reclamaciones de soberanía, es interpretado como un gesto desafiante respecto a su política de “una sola China”.

Según la información disponible, la controversia ha generado nuevas fricciones diplomáticas, mientras en el Congreso la visita es percibida como un ejercicio legítimo de intercambio parlamentario y diálogo internacional, en tanto que desde la delegación china se interpreta como una afrenta a las delicadas relaciones bilaterales.

¿Por qué generó tensiones la visita de congresistas colombianos a Taiwán?

La visita de legisladores colombianos a Taiwán fue motivo de tensión debido a que China rechaza cualquier acercamiento oficial de otros países con Taiwán, a quien considera una provincia rebelde. De acuerdo con la información, la delegación china en Bogotá interpretó el viaje como una afrenta, lo que deterioró las relaciones diplomáticas con Colombia.

¿Quiénes son los congresistas colombianos que viajaron a Taiwán y a qué partidos pertenecen?

Los congresistas colombianos que participaron en la visita a Taiwán provienen de distintas colectividades: Germán Rodríguez y Alejandro Bermeo (Salvación Nacional), Agmeth Escaf y Mary Jurado (Pacto Histórico), Omero Cuasapud, Juan Manuel Londoño (Conservador), Jonathan Pineda (Centro Democrático), Óscar Espinosa (ASI) y Simón Molina (Creemos), quien es vicepresidente de la Cámara.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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