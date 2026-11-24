La toma de rehenes en un almacén Éxito de Cartagena no solo causó preocupación en Colombia por la situación de los trabajadores y clientes que quedaron atrapados, sino que también trascendió fronteras y llegó a medios de comunicación internacionales.

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(Vea también: 🔴 Tensión en Éxito de Cartagena EN VIVO: siga acá qué ha pasado con rehenes bajo hombres armados)

Agencias como Reuters, Associated Press (AP) y AFP, además de medios como The Guardian, Al Jazeera y El País de España, registraron el episodio ocurrido este martes 24 de noviembre en el sector de La Castellana, donde hombres armados ingresaron al establecimiento luego de un intento de asalto a un vehículo de valores.

La noticia fue presentada en varios de esos medios con un elemento que no pasa inadvertido: Cartagena es uno de los principales destinos turísticos de Colombia y una ciudad reconocida internacionalmente por su centro histórico, sus murallas, su arquitectura colonial y su atractivo para viajeros extranjeros.

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La dimensión de la emergencia, con un amplio despliegue de Policía, Fuerzas Militares y francotiradores, además de la interrupción temporal de operaciones en el aeropuerto Rafael Núñez, hizo que el hecho tuviera repercusión más allá del ámbito local.

Reuters informó que las autoridades desplegaron unidades para proteger a los rehenes y conseguir su liberación.

Hostages held in Cartagena, Colombia, supermarket after failed armored car hijacking https://t.co/dOoGJn2dn0 — Reuters (@Reuters) November 24, 2026

Por su parte, agencias de noticias como AFP y AP, y medios como The Guardian también destacaron el carácter turístico de Cartagena al contextualizar la toma.

Gunmen held 25 people hostage in a supermarket in the Colombian tourist city of Cartagena, prompting a major police operation that saw snipers deployed around the building and nearby streets sealed off.

https://t.co/4nWzSfg3ID https://t.co/ihChgLdMp8 — AFP News Agency (@AFP) November 24, 2026

Al Jazeera, France 24 y Sky News también registraron el hecho y publicaron material audiovisual de lo que ocurrió este martes en la capital de Bolívar.

About 25 people are being held hostage at a supermarket in the Colombian city of Cartagena, where a group of armed men fled after an unsuccessful attempt to rob an armoured vehicle https://t.co/mU3Oga8Yux https://t.co/kYk5IijT3p — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 24, 2026

Supermarket hostage situation in Colombia’s Cartagena disrupts incoming flights

➡️ https://t.co/aEGPigVpjZ https://t.co/zfbem8pax5 — FRANCE 24 English (@France24_en) November 24, 2026

Police officers have secured the area outside a supermarket in Cartagena, Columbia, after a group of armed men reportedly held several people hostage. President Abelardo de la Espriella described the suspects as “common criminals”. 🔗Tap to read more: https://t.co/JGaD5YSYqG https://t.co/QIUUQZKjqy — Sky News (@SkyNews) November 24, 2026

Cartagena, uno de los destinos turísticos más importantes del país

La repercusión del episodio se produce en una ciudad cuya economía tiene un vínculo importante con el turismo y que recibe visitantes de diferentes partes del mundo durante todo el año.

Cartagena se ha consolidado como uno de los principales destinos colombianos para viajeros internacionales, gracias a su oferta histórica, cultural, hotelera, gastronómica y de entretenimiento. Su centro amurallado, los sectores de Getsemaní y Bocagrande, además de las playas y las excursiones a las islas, hacen parte de los atractivos que promociona ante visitantes nacionales y extranjeros.

La ciudad recibió cerca de 856.000 visitantes extranjeros durante 2024, según cifras consignadas en reportes estadísticos oficiales de turismo. Además, durante 2026 ha registrado un importante movimiento de pasajeros por vía aérea y terrestre.

Ese contexto explica por qué una noticia relacionada con la seguridad en Cartagena puede adquirir una dimensión adicional cuando llega a las portadas de medios internacionales. La ciudad no solo es un centro urbano donde ocurre una emergencia, sino también una marca turística que Colombia promociona en el exterior.

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