Dos negociadores estarían frente a frente con los ladrones que mantienen retenidas a varias personas en un almacén Éxito de Cartagena, en medio de un operativo que busca evitar una tragedia. Según información conocida por Semana, los funcionarios intentan convencer a los delincuentes de que liberen a las víctimas y permitan un desenlace sin personas muertas.
La toma comenzó en la mañana de este martes 24 de noviembre en el Éxito de Contadora, ubicado en el sur de Cartagena. Los hombres pretendían robar un carro de valores, pero, al verse sorprendidos, ingresaron al establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas.
Ingresan alimentos al Éxito de Cartagena, donde permanecen 20 personas secuestradas. Otras 10 ya fueron liberadas. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/H003dl6iedLee También
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— Revista Semana (@RevistaSemana) November 24, 2026
La situación provocó un amplio despliegue de uniformados, vehículos oficiales y organismos de salud en los alrededores del supermercado. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró que las autoridades nacionales y locales trabajan coordinadamente para proteger a quienes permanecen dentro del establecimiento.
“Se han implementado todos los protocolos que se estipulan para este tipo de escenarios que permitan salvaguardar la vida de las personas”, manifestó el mandatario en sus redes sociales.
Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella se refirió al operativo y aseguró que la Fuerza Pública dispuso de sus capacidades especiales para atender la emergencia. “Eso va a salir bien para los secuestrados, no estoy tan seguro de que sea así para los bandidos”, afirmó.
Con el paso de las horas también comenzaron a conocerse noticias sobre la liberación de algunas víctimas. Ocho horas después del inicio de la toma, al menos nueve personas habían recuperado su libertad. Entre ellas estarían un niño y una mujer de 75 años, según una fuente extraoficial citada por Semana.
Además, familiares de los retenidos fueron trasladados hasta un vehículo para comunicarse telefónicamente con sus seres queridos y brindarles tranquilidad. También se conoció que ingresaron alimentos al supermercado, donde todavía permanecerían unas 20 personas privadas de la libertad.
Mientras tanto, los dos negociadores continuarían las conversaciones con los responsables, en busca de que todos los rehenes salgan con vida.
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