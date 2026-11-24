Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fiscalía General de la Nación ha solicitado una audiencia para incorporar nuevos hechos a la imputación contra el periodista y expresentador de Noticias Caracol, Jorge Alfredo Vargas, quien es investigado por supuesto acoso sexual contra cuatro jóvenes. Esta petición fue radicada el lunes 23 de noviembre ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, ubicado en la ciudad de Bogotá, y representa un capítulo más en un proceso que ha causado una significativa polémica en la opinión pública.

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El procedimiento judicial avanza en un contexto donde tres de las cuatro presuntas víctimas han manifestado su deseo de no declarar en un eventual juicio. Esta decisión fue comunicada a través de una carta dirigida a la fiscal Patricia Hernández Zambrano, en la que las jóvenes indicaron que renuncian a ser representadas dentro del proceso. Además, dejaron claro que sus reclamaciones originales surgieron como una queja laboral interna presentada ante Caracol Televisión, y no como una denuncia penal formal.

A pesar de esta posición de las denunciantes, la Fiscalía no ha detenido las investigaciones. De acuerdo con la entidad, la solicitud para ampliar los hechos se fundamenta en la progresividad de la investigación, un mecanismo que permite incorporar información relevante descubierta durante el desarrollo de las pesquisas. Posterior a la diligencia inicial, la Fiscalía afirma haber obtenido datos que considera pertinente exponer ante el juez. Sin embargo, hasta la fecha no se han revelado detalles específicos sobre cuáles serían los nuevos episodios que entrarán a formar parte del expediente, ni se ha comunicado cuándo se celebrará la audiencia adicional.

La imputación original contra Jorge Alfredo Vargas tuvo lugar entre el 3 y el 4 de agosto de 2026, ante la Jueza 41 de Control de Garantías, instancia en la que el ex presentador no aceptó los cargos en su contra. Mientras tanto, el proceso ha estado marcado por desacuerdos entre Caracol Televisión y el Ministerio del Trabajo respecto al manejo de los documentos relacionados con las quejas. Al respecto, el exministro Antonio Sanguino aseguró que, como titular de esa cartera, remitió las pruebas documentales a la Fiscalía para que se usaran en el proceso judicial.

De esta manera, el caso se encuentra a la espera de la próxima audiencia, en la que se develarán los nuevos hechos que la Fiscalía pretende adicionar al expediente y se conocerá la estrategia que adoptará la defensa de Vargas. Aunque tres de las presuntas víctimas han optado por no participar como testigos, la entidad investigadora insiste en robustecer la imputación. Las decisiones judiciales próximas serán claves para definir el rumbo de este proceso y la eventual responsabilidad penal del periodista.

¿Por qué tres presuntas víctimas de Jorge Alfredo Vargas no quieren declarar en el juicio?

Según la información citada por la Fiscalía y recogida en el expediente, tres de las presuntas víctimas aseguraron mediante carta a la fiscal Patricia Hernández Zambrano que no desean declarar en el juicio ni ser representadas en el proceso. Expresaron que su accionar fue presentar una queja laboral interna ante Caracol Televisión, y no una denuncia penal formal, lo que evidencia un origen distinto para sus reclamaciones frente al proceso judicial.

¿Qué significa la progresividad de la investigación en el caso de Jorge Alfredo Vargas?

La Fiscalía mencionó que la decisión de incorporar nuevos hechos responde a la progresividad de la investigación, una figura que permite añadir información relevante surgida sobre la marcha del proceso. En este contexto, la progresividad autoriza a la entidad a incluir en la imputación episodios descubiertos después del inicio de la actuación judicial, fortaleciendo así los elementos del caso aún si las víctimas deciden no declarar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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