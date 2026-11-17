La Fiscalía General de la Nación imputó este martes 17 de noviembre al periodista y exgerente de RTVC Hollman Felipe Morris Rincón por el delito de acto sexual violento agravado. El proceso está relacionado con hechos que habrían ocurrido el 9 de diciembre de 2011 en Madrid, España, y en los que la denunciante es la periodista y escritora María Antonia García de la Torre.

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Durante la audiencia ante un juez de control de garantías, Morris manifestó que se declaraba inocente y no aceptó los cargos formulados por el ente acusador. La diligencia se adelantó en Bogotá y hace parte de una investigación que se reactivó este año, luego de varios años de trámite judicial.



La imputación representa la comunicación formal de los hechos y del delito que la Fiscalía atribuye al periodista. Sin embargo, no constituye una condena ni significa que su responsabilidad penal esté demostrada. El proceso deberá continuar en las instancias correspondientes.

¿De qué acusan a Hollman Morris?

La denuncia fue presentada por María Antonia García en 2019. Según el relato que hizo público en una columna titulada ‘Mujeres ardidas’, publicada en febrero de ese año, los hechos se remontan a un encuentro en Madrid al que acudió para entrevistar a Morris sobre el documental ‘Impunity’, dirigido por él.

De acuerdo con la versión de la periodista, durante esa reunión el comunicador la habría sujetado por la fuerza, tocado y besado sin su consentimiento. Estos señalamientos son el origen de la investigación que ahora llegó a la etapa de imputación de cargos.

Morris, por su parte, ha negado haber agredido a García y ha sostenido que el encuentro fue consentido, según reportó La Silla Vacía.

Investigación contra Hollman Morris fue reactivada en 2026

El caso tuvo un primer cierre en 2022, cuando la Fiscalía archivó la investigación al considerar que la conducta debía abordarse como injuria por vías de hecho y no como acto sexual violento.

No obstante, la indagación fue reactivada en abril de 2026 por decisión de la fiscal Marcela Abadía, delegada ante la Corte Suprema de Justicia. La revisión del expediente incorporó un enfoque de género para examinar la forma en que se había atendido la denuncia.

En octubre pasado, la Fiscalía solicitó la audiencia de imputación, que finalmente se llevó a cabo este 17 de noviembre. Con la decisión de no aceptar los cargos, Morris mantiene su presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.

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