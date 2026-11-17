Por: El Espectador

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La reciente polémica en torno al título de posgrado de Jaime Vives, expresidente de Coljuegos, llevó a la Universidad del Magdalena a emitir un comunicado en sus redes sociales. La controversia se intensificó cuando Abelardo de la Espriella, presidente de la institución, comunicó que Vives debía dejar su cargo, emitió un mensaje claro para los demás funcionarios y aseguró que ningún miembro de su equipo goza de privilegios. Añadió que todos los trabajadores estarán en periodo de prueba hasta el final de su mandato, el 7 de agosto de 2030.

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En ese comunicado, la Universidad del Magdalena respaldó el proceso mediante el cual Vives obtuvo su título de especialista en Alta Gerencia, aclarando que dicho mecanismo de validación por competencias existe desde 2018. Según lo informado por la universidad, a la fecha, por este programa han pasado 4.221 participantes que han accedido a distintos posgrados y convalidaciones similares. El programa permite reconocer aprendizajes alcanzados a través de experiencia laboral u otras trayectorias, pero exige presentar evidencias que demuestren competencias, las cuales son evaluadas individualmente y no se homologan automáticamente.

Sobre el caso específico de Vives, la Universidad explicó que se matriculó en la especialización en Alta Gerencia, compuesta por nueve materias y un total de 26 créditos. El Consejo de Facultad, el 12 de agosto de 2026, aprobó el uso de un plan de evaluación por competencias, que permitió, en su situación, homologar de manera excepcional 23 créditos, luego de evaluar la experiencia y formación documentada de Vives. Para el crédito restante, en la asignatura de Finanzas Sostenibles y Fintech, el exfuncionario completó un curso dirigido los días 28 y 29 de agosto, presentando un ensayo y un estudio evaluados. La aprobación final de créditos se hizo el 19 de agosto, y el diploma fue entregado el 8 de septiembre.

La universidad enfatizó que los procedimientos utilizados cumplían con el rigor académico exigido y que el otorgamiento rápido del título correspondía a la reglamentación interna, la cual permite las graduaciones individuales bajo condiciones específicas. Además, la institución reportó que, entre 2022 y 2026, ha efectuado 1.251 grados por ventanilla, es decir, fuera de los actos colectivos de ceremonia.

Finalmente, la investigación realizada por La Silla Vacía y los señalamientos de la senadora Jennifer Pedraza, quien denunció el pago de cerca de 15 millones de pesos por este proceso y la no aparición de Vives en el sistema de graduados del Ministerio de Educación, generaron cuestionamientos adicionales sobre la transparencia del procedimiento. No obstante, la Universidad del Magdalena reafirmó su disposición para entregar toda la documentación a las autoridades competentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo obtuvo Jaime Vives su especialización en Alta Gerencia en la Universidad del Magdalena?

De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Universidad del Magdalena y los reportes de La Silla Vacía, Jaime Vives se matriculó en la especialización en Alta Gerencia en julio de 2026, homologando el 88 % de los créditos gracias a su experiencia laboral certificada. El proceso, que incluyó la evaluación de sus competencias, la presentación de trabajos escritos y la aprobación de la materia restante, permitió que recibiera el diploma en menos de dos meses.

¿Es legal el proceso de homologación de créditos por experiencia laboral en la Universidad del Magdalena?

Según la Universidad del Magdalena, el proceso de validación por competencias y reconocimientos de saberes tiene fundamento en su normativa interna desde 2018 y ha beneficiado a miles de estudiantes en diferentes programas. Este proceso exige la presentación y evaluación de evidencias de aprendizaje y no garantiza la homologación automática de créditos. Sin embargo, sigue abierto el debate sobre la rapidez y transparencia en casos como el de Jaime Vives.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.