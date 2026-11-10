Por: El Espectador

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El terremoto que golpeó a Colombia hace tres meses, con una magnitud de 7,4, dejó profundas secuelas en la población y en las infraestructuras del país. Según cifras oficiales del gobierno nacional, la emergencia provocó la muerte de 334 personas, 4.516 resultaron heridas y 102 continúan desaparecidas. Asimismo, las afectaciones impactaron de manera estructural en diferentes sectores, en especial el educativo, pues se reportaron daños en 5.738 sedes educativas repartidas en 480 municipios de 22 departamentos, con afectaciones directas para 1,3 millones de estudiantes.

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Ante esta situación, el Ministerio de Educación entregó un balance sobre la recuperación en estos primeros tres meses, indicando la destinación de COP 337 mil millones para priorizar la reconstrucción de 225 sedes educativas y 11 instituciones de educación superior. De acuerdo con el ministerio, estos recursos representan el primer avance en la recuperación de la infraestructura escolar. En consonancia, señalaron que ya se han intervenido cinco sedes en el departamento de Caldas y que han recibido apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el cual redireccionó USD 48 millones para priorizar la reconstrucción, especialmente en las zonas de Chocó y Risaralda.

El ministerio también informó sobre la implementación de asistencias técnicas en los territorios, basadas en el mecanismo de Obras por Impuestos para la Reconstrucción. Esta estrategia busca integrar al sector privado y sumar recursos y capacidades destinados a reconstruir la infraestructura dañada. En cuanto a las universidades públicas afectadas, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) recibió una habilitación temporal para intervenir en estas instituciones, mientras que se examinaron acciones para responder a los daños específicos en la Universidad Nacional de Colombia, en sus sedes de Manizales y Palmira.

No obstante, la Defensoría del Pueblo advirtió que persisten dificultades importantes para atender y recuperar a las comunidades afectadas, sobre todo por las barreras en el acceso al registro de damnificados. La entidad enfatizó que la falta de una ruta clara para nuevos registros o la corrección de inconsistencias puede dejar a familias sin acceso a ayudas. El subsidio de arrendamiento, fijado en COP 1.050.000 mensuales durante tres meses para los afectados, resulta insuficiente, dada la extensión de los plazos de reconstrucción y la escasez de vivienda adecuada, situación que ha forzado a algunas familias a retornar a zonas inseguras.

En el área educativa, la Defensoría denunció que no todos los estudiantes han podido regresar a clases presenciales ni cuentan con instalaciones seguras. Además, existen retrasos en la asignación de recursos y problemas en la implementación del Programa de Alimentación Escolar, siendo frecuentes los alimentos en mal estado y las entregas incompletas. Finalmente, resaltó la brecha financiera: de los COP 58,29 billones que se requieren para la recuperación, solamente COP 8,21 billones están asegurados, quedando una diferencia de COP 50,08 billones por financiar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones ha tomado el gobierno para recuperar la educación tras el terremoto en Colombia?

El gobierno, mediante el Ministerio de Educación y con apoyo de entidades internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), ha priorizado la destinación de recursos para intervenir sedes educativas y universidades afectadas, ejecutando inversiones y articulando estrategias como Obras por Impuestos. Se han intervenido varias sedes y se avanzan gestiones para asegurar espacios seguros y restablecer el servicio educativo.

¿Cuál es la brecha financiera en la reconstrucción tras el terremoto según la Defensoría del Pueblo?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto requiere COP 58,29 billones, pero solo se han identificado COP 8,21 billones en recursos. Esto deja una brecha de COP 50,08 billones aún por financiar, lo que dificulta avanzar en la recuperación integral de infraestructura y atención a las comunidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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