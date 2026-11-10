Por: El Espectador

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El Congreso de la República debe tomar una decisión clave, no solo para responder a las presiones fiscales actuales, sino para definir qué capacidades requiere Colombia en su camino hacia el desarrollo. La denominada Ley de Rescate Económico y las facultades extraordinarias solicitadas para modificar la estructura estatal podrían transformar de forma profunda la institucionalidad científica, en particular mediante una posible fusión entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Educación. La solicitud del Gobierno de acelerar este proceso reduce los tiempos para el debate, lo que hace aún más relevante que la comunidad científica aporte análisis técnicos y propuestas útiles, según la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN).

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El Ministerio de Ciencia no nació al azar. Surgió tras décadas de esfuerzos conjuntos de universidades, investigadores, academias y diversos gobiernos, que culminaron con la Ley 1951 de 2019, la cual le dio vida. Posteriormente, con la Ley 2162 de 2021, el Congreso fortaleció la estructura y funciones del ministerio, ajustándose a una decisión de la Corte Constitucional. No obstante, desde su creación, el ministerio enfrentó una paradoja: se elevó su rango institucional sin otorgarle recursos adicionales sobre el antiguo Colciencias para su personal y funcionamiento, como detalla ACCEFYN. Desde entonces, ha debido trabajar en medio de restricciones de presupuesto e incertidumbre sobre la continuidad de sus programas, lo cual dificulta separar dificultades inherentes a la gestión de los problemas de insuficiencia financiera o de coordinación institucional.

La diferencia entre ciencia y educación, aunque complementarias, es clara: la educación forma ciudadanos y difunde conocimientos ya existentes, mientras que la investigación científica se dedica a crear nuevos saberes y tecnologías, transformando procesos que afectan sectores tan diversos como la salud, energía, biodiversidad o gestión de riesgos. Su integración o reorganización, por tanto, requiere analizar cómo se mantendrá la rectoría y cohesión de la política científica nacional para articular sectores con necesidades distintas.

La academia no desconoce la importancia de mejorar la eficiencia estatal y reconoce que el Ministerio de Ciencia requiere ajustes administrativos y una mejor articulación con la innovación regional. Sin embargo, cualquier fusión debe compararse con alternativas como simplificar procedimientos o eliminar duplicidades, sopesando los posibles ahorros frente a los costos de transición. ACCEFYN propone establecer una Mesa Técnica Académica de Respuesta Inmediata, con expertos de distintas especialidades, para elaborar informes técnicos y jurídicos sobre la reorganización y alternativas de eficiencia, y así informar mejor el trámite legislativo. La continuidad y solidez de la ciencia requieren evaluaciones profundas, pues modificar estructuras puede acarrear consecuencias duraderas sobre las capacidades nacionales.

¿Qué implicaciones tendría fusionar el Ministerio de Ciencia con el Ministerio de Educación?

De acuerdo con ACCEFYN, una eventual fusión puede afectar la rectoría y la capacidad de articular la política científica con distintos sectores. Si bien la educación y la ciencia están relacionadas, tienen responsabilidades distintas: la educación difunde conocimiento y la ciencia lo genera. Por eso, cualquier reorganización debe examinar cómo mantener la transversalidad de la ciencia y su capacidad de responder a retos de múltiples sectores.

¿Cuáles son los principales retos presupuestales del Ministerio de Ciencia en Colombia?

Según la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el Ministerio de Ciencia, desde su inicio, no recibió partidas adicionales para gastos administrativos o de personal en comparación con el antiguo Colciencias. Esto ha condicionado su desempeño, pues ha debido operar con recursos limitados y enfrentar incertidumbres para la continuidad de programas y proyectos, lo que pone en evidencia la necesidad de distinguir entre problemas de gestión, falta de fondos y desafíos institucionales.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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