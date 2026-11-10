Por: El Espectador

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Durante un año, las autoridades centraron esfuerzos en desmantelar una estructura criminal identificada como ‘Illimani’, que, de acuerdo con resultados de la investigación policial y judicial, mantenía el control de diversos puntos de microtráfico en el sur de Bogotá. Según reportes de la Policía y la Fiscalía, la organización no solo comercializaba estupefacientes en Ciudad Bolívar sino que también recurría al sicariato —homicidios selectivos por encargo— para asegurar el dominio de las zonas de expendio.

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Seis supuestos integrantes del grupo fueron detenidos tras seis diligencias de allanamiento y registro realizadas en diferentes sectores de Ciudad Bolívar. Durante la investigación, agentes encubiertos y material probatorio permitieron a la Sijín —Seccional de Investigación Criminal— reconstruir parte de la operación interna de la organización. Esta estructura criminal extendía su influencia en lugares estratégicos como el parque Illimani, la invasión de la 14 y las inmediaciones de las estaciones de TransMiCable. Allí comercializaba drogas en cápsulas y papeletas, enfocando su actividad principalmente hacia habitantes en condición de calle, tal y como subraya la información proporcionada por la Policía Nacional.

Para evitar la detección por parte de las autoridades, los miembros escondían los estupefacientes en paredes y debajo de las escaleras de viviendas del sector. Cuando advertían la aproximación de la Policía, interrumpían la venta y se resguardaban temporalmente en casas previamente designadas para tal fin, lo que evidencia coordinación y planeación.

Sin embargo, la presencia de ‘Illimani’ no se limitaba al tráfico de drogas. De acuerdo con la Policía, se le atribuyen al menos cuatro homicidios en Bogotá, todos relacionados con disputas violentas por el control territorial. Entre los casos que forman parte de la investigación destaca el asesinato de un taxista el 15 de enero de 2025 en El Paraíso, además de un doble homicidio, acompañado de tres lesionados, ocurrido el 9 de abril de 2025 cerca del humedal Juan Amarillo, en Suba. Las autoridades consideran estos hechos como parte de las acciones de intimidación empleadas para consolidar el control del microtráfico.

Entre los capturados, figura alias ‘Teresa’, presunta cabecilla, quien, según la investigación, coordinaba las actividades y utilizaba su residencia para el almacenamiento y dosificación de estupefacientes, involucrando incluso a su familia en el transporte. Alias ‘Roger’, considerado segundo al mando y presunto articulador de homicidios, ya estaba privado de la libertad por porte ilegal de armas desde agosto de 2025 y fue notificado de los nuevos cargos en prisión. Completan el grupo alias ‘La Gorda’, ‘Gancho’, ‘Tratra’ y ‘Perro Loco’, con roles como expendedores y campaneros, es decir, encargados de alertar sobre la presencia de las autoridades y facilitar la acción de sicarios.

La Policía informó que cinco de ellos ya registraban antecedentes por delitos como tráfico de drogas, porte ilegal de armas, hurto y amenazas. Tras la legalización de las capturas, un juez determinó medida de aseguramiento en centro carcelario para todos los implicados. Según cálculos oficiales, la estructura obtenía cerca de cien millones de pesos mensuales en rentas ilícitas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operaba la banda ‘Illimani’ en Ciudad Bolívar según la Policía?

De acuerdo con la información revelada por la Policía y la Fiscalía, la estructura ‘Illimani’ mantenía el control de diversas zonas de microtráfico en Ciudad Bolívar, comercializando drogas en cápsulas y papeletas, especialmente entre personas en condición de calle. Usaban viviendas del sector para ocultar los estupefacientes y se refugiaban en casas previamente seleccionadas para evadir a las autoridades. Además, recurrían al sicariato para intimidar o eliminar competidores y afianzar el control de su mercado.

¿Quiénes eran los integrantes capturados de la estructura ‘Illimani’ y cuáles eran sus roles?

Entre los seis capturados están alias ‘Teresa’, señalada como cabecilla y responsable de coordinar las operaciones y el almacenamiento de estupefacientes, y alias ‘Roger’, considerado el segundo y presunto dinamizador de homicidios. Los otros capturados —‘La Gorda’, ‘Gancho’, ‘Tratra’ y ‘Perro Loco’— ejercían labores de expendio y colaboración en la alerta de movimientos de la Policía, facilitando así la actividad de los sicarios de la organización.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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