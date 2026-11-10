Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En los últimos días, ha circulado en redes sociales el rumor de un supuesto apagón mundial de 72 horas, lo que despertó preocupación en Colombia ante la posibilidad de quedarse sin energía por tres días. No obstante, hasta el momento no existe ninguna alerta oficial que confirme un corte eléctrico simultáneo a nivel internacional, ni se ha fijado una fecha de ocurrencia. Según la información recopilada, no hay respaldo de autoridades o fuentes reconocidas que sustente esta versión, por lo cual se descarta como noticia verificada.

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Este tema llevó nuevamente al debate público las condiciones del sistema energético de Colombia. El país no enfrenta, por ahora, riesgo de un corte generalizado de la magnitud señalada en las redes. Sin embargo, enfrenta desafíos para asegurar el abastecimiento de energía en el periodo 2026-2027, los cuales son motivo de seguimiento por parte de las autoridades y expertos del sector. A estos desafíos se suman factores como una eventual disminución de lluvias, el aumento de consumo y los posibles obstáculos en la generación eléctrica. Así lo señala la información disponible, que invita a mirar con atención los próximos meses, aunque descarta un apagón inmediato y de duración prolongada.

De acuerdo con declaraciones de Juan Carlos Morales, gerente general de XM, empresa responsable de operar el sistema eléctrico, Colombia enfrentó una situación crítica los días 28 y 29 de septiembre. Durante esas fechas, la capacidad eléctrica disponible estuvo cerca de no cubrir la demanda nacional, especialmente cerca de las 7:00 de la noche, cuando baja la generación solar y aumenta el consumo. Morales explicó que, para prevenir una emergencia, es vital contar con reservas suficientes en los embalses y garantizar la operatividad de las plantas generadoras, ya que se prevé un fenómeno de El Niño fuerte durante el periodo de diciembre a marzo, que podría reducir la disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica.

En medio de las versiones que circulan, se mencionan cinco ciudades colombianas que podrían ser vulnerables ante una eventual crisis eléctrica: Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Medellín y Quibdó. Estas ciudades presentan retos particulares por su alta demanda energética, concentración de actividades industriales y comerciales o condiciones geográficas. Sin embargo, de acuerdo con la información consultada, XM no ha emitido una alerta oficial señalando de forma expresa que estas ciudades estén próximas a sufrir un apagón generalizado.

Para mitigar riesgos en caso de una emergencia, se recomienda que la ciudadanía esté preparada con elementos básicos para las primeras 72 horas y procure reducir el consumo eléctrico, especialmente en las horas pico. En todo caso, no existe en este momento evidencia ni orden oficial de racionamiento o apagón nacional. La vigilancia sobre el sistema eléctrico se mantiene, atenta a los factores climáticos y técnicos que inciden en el suministro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Es real el apagón mundial de 72 horas en Colombia?

No hay información oficial ni reportes de autoridades energéticas que respalden el rumor sobre un apagón mundial de 72 horas en Colombia. Según XM y fuentes citadas en el texto, no existe una alerta o una fecha establecida para un corte eléctrico de ese tipo; el único seguimiento oficial se da sobre el comportamiento de la demanda y la capacidad del sistema eléctrico nacional.

¿Cuáles son las recomendaciones ante una emergencia energética en Colombia?

Se sugiere estar preparados con suministros esenciales para al menos 72 horas: linterna, baterías, batería portátil, agua potable, alimentos no perecederos y medicamentos habituales. También es recomendable usar responsablemente la energía y evitar el consumo en las horas de mayor demanda, entre las 6:00 de la tarde y 9:00 de la noche, según las orientaciones mencionadas en el texto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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