Por: El Espectador

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El Gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella llevó a cabo en Barranquilla su primer encuentro formal con ciertos congresistas oficialistas de las comisiones terceras y cuartas, encargadas de asuntos económicos y determinantes en el proceso legislativo sobre la ley de ajuste fiscal. Este encuentro, reportado por El Espectador, se realizó con el objetivo de intercambiar reparos y hallar puntos en común frente a la hoja de ruta económica del Ejecutivo. Llamó la atención la ausencia del presidente De la Espriella en la cita, un hecho que marcó el tono de la reunión y fue notado tanto por los asistentes como por los ausentes.

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El evento reflejó tanto el ánimo de concertación como las discrepancias presentes en los sectores políticos. Entre los participantes se evidenció que la voz de la oposición quedó por fuera, ya que actores como el Pacto Histórico no recibieron invitación. El senador opositor Alejandro Ocampo, miembro de la comisión tercera, expresó su descontento por esta exclusión y recalcó la oportunidad perdida para un diálogo abierto entre el Gobierno y todos los sectores representados en el Congreso.

Por parte del Centro Democrático, los planteamientos fueron claros: rechazan cualquier nuevo impuesto que recaiga sobre la canasta familiar y propusieron una reorganización de la estructura estatal mediante la fusión de carteras y entidades del Ejecutivo. Este escenario, según El Espectador, coincide con los planes del Gobierno, que pretende obtener atribuciones legales extraordinarias que permitan transformar el organigrama estatal e incluso crear nuevos ministerios mediante la ley de ajuste fiscal.

Otras propuestas relevantes del partido liderado por Álvaro Uribe incluyen la venta parcial de empresas emblemáticas como Ecopetrol e ISA, el fortalecimiento de sanciones para quienes incumplan sus obligaciones fiscales y la creación de incentivos para quienes decidan regularizar su situación tributaria. Gustavo Moreno, senador de En Marcha, destacó tras la cita el compromiso de establecer mesas de trabajo para construir consensos y hacer frente a problemas estructurales como la evasión, estimada en COP 71 billones, de acuerdo con sus declaraciones.

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez, remarcó la disposición gubernamental para escuchar contrapropuestas provenientes de varios partidos con el fin de lograr la mejor versión del articulado. Sin embargo, el sector opositor, en voz de la senadora Carolina Corchó, enfatizó que el ajuste fiscal debe focalizarse en los grandes patrimonios, y expresó su negativa frente a la privatización de activos públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué posturas tienen los partidos sobre la ley de ajuste fiscal en Colombia?

De acuerdo con El Espectador, existen posiciones diversas. El Centro Democrático se opone a nuevos impuestos sobre la canasta familiar y promueve la reorganización estatal y la venta parcial de activos públicos. Por su parte, el Pacto Histórico y otros sectores de oposición defienden que el esfuerzo fiscal debe concentrarse en los patrimonios más altos y rechazan la privatización de empresas estatales. El Gobierno busca consensos con los partidos oficialistas y deja por fuera, hasta ahora, a la oposición en los diálogos iniciales.

¿Qué temas principales se discutieron en la reunión sobre la ley de ajuste fiscal?

Según lo reportado, los principales puntos tratados incluyeron la posibilidad de fusionar o eliminar entidades del Estado, la venta parcial de acciones en empresas como Ecopetrol e ISA, sanciones para los evasores fiscales, incentivos para quienes regularicen su situación tributaria, y la ampliación de la base gravable. El Gobierno mostró apertura para modificar el texto de la reforma y establecer mesas de conciliación con los partidos aliados.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.