El bolsillo de los hogares colombianos sigue sintiendo la presión de los precios. La inflación anual llegó a 6,30 % en octubre de 2026, por encima del 5,51 % registrado en el mismo mes de 2025. El dato también superó, aunque por un margen mínimo, el 6,29 % de septiembre, según las cifras del Dane.

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La variación mensual fue de 0,20 %, frente al 0,18 % de octubre pasado. Entre enero y octubre, el costo de vida acumuló un aumento de 5,94 %, mientras que en el mismo periodo de 2025 iba en 4,74 %.

¿Qué está empujando los precios? Los alimentos, las comidas fuera de casa y los gastos de vivienda siguen pesando en el indicador. Según los datos del Dane, alimentos y bebidas acumularon una inflación de 8,20 % en los primeros diez meses del año y aportaron 1,54 puntos porcentuales al resultado total.

Comer por fuera también cuesta más. Restaurantes y hoteles registraron un aumento de 7,64 % entre enero y octubre. En los últimos doce meses, este componente presentó la variación más alta, con 9,39 %.

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La papa sigue por las nubes

La papa fue uno de los productos que más subió en octubre: su precio aumentó 8,25 %. Según el Dane, prácticamente se duplicó frente al de un año atrás. El clima, los costos de producción y los ciclos de cultivo están entre los factores asociados con el alza.

El plátano y los huevos también presionaron el indicador: sus precios aumentaron 6,09 % y 3,10 %, respectivamente. Las alzas en productos de consumo cotidiano ayudan a explicar el impacto de la inflación en el gasto de los hogares.

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