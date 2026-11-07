Por: CENET

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El Índice de Precios del Productor (IPP) de la producción nacional, según datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), registró en septiembre de 2026 una variación anual de 2,2% frente al mismo periodo de 2025. Este crecimiento representa una desaceleración en comparación con la variación anual del 3,67% observada un año antes.

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De acuerdo con la información entregada por el DANE, el comportamiento de los precios en este periodo estuvo motivado principalmente por dos sectores clave: minería y agricultura, ganadería y pesca. La minería tuvo una variación anual de 6,38%, mostrando el crecimiento más notorio, mientras que el sector agropecuario experimentó un aumento del 4,57%. En contraste, las industrias manufactureras presentaron un incremento mucho más moderado de apenas 0,52%, lo que sugiere que la presión sobre los precios recae especialmente en el sector primario de la economía.

Al analizar los productos que más influyeron en el aumento del IPP a lo largo de los últimos doce meses, el DANE resaltó que los aceites de petróleo crudo aumentaron 10,42%, las papas subieron 155,92% y los cítricos incrementaron su precio en 34,58%. En conjunto, estos pocos productos concentraron más de dos puntos porcentuales del resultado anual total del índice, mostrando su peso en la dinámica de precios.

No obstante, existen productos que ayudaron a contener el crecimiento del IPP. El café mostró una significativa reducción anual de 32,36%, el café trillado o verde cayó en 19,33% y el alcohol etílico, junto con otros alcoholes desnaturalizados, retrocedieron 27,51%. Estos descensos contribuyeron a que el índice general no aumentara más fuertemente.

En la comparación mensual, el IPP nacional creció 2,20% en septiembre respecto a agosto de 2026, impulsado principalmente por el sector minero con un salto de 12,21%. El sector agropecuario aumentó 2,35% y la industria apenas 0,22%. Productos como los aceites de petróleo crudo, papas y la hulla explicaron gran parte de la variación mensual. Por el contrario, el café experimentó una baja mensual de 7,83%, mientras que las hortalizas de raíz y otros frutos oleaginosos también presentaron reducciones.

En lo que va del año, el IPP acumuló un aumento del 5% frente a diciembre de 2025, destacándose la minería con un 18,25% y el sector agropecuario con 12,03%. Los bienes producidos para exportación reportaron, además, un incremento de 6,02% en septiembre respecto al mes anterior. Así, según el DANE, los precios de los productos mineros y agropecuarios son los principales determinantes de la evolución del indicador, mientras los bienes industriales muestran variaciones moderadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué productos influyen más en la variación del Índice de Precios del Productor (IPP) en Colombia?

Según el DANE, los productos que más influyen en la variación del IPP en Colombia son los aceites de petróleo crudo, las papas y los cítricos, debido a sus aumentos significativos de precio durante el último año. Estos productos aportaron más de dos puntos porcentuales al resultado anual, por lo que su comportamiento es determinante en la dinámica general del índice.

¿Cómo afecta el sector agropecuario al Índice de Precios del Productor en Colombia?

El sector agropecuario tiene una influencia relevante sobre el IPP, ya que en el último periodo analizado mostró un incremento anual de 4,57%. Este crecimiento, junto con la minería, fue clave en el comportamiento general del indicador. Además, productos como las papas y los cítricos, que pertenecen a este sector, presentaron aumentos destacados, mientras que el café registró caídas que ayudaron a moderar el aumento total del IPP.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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