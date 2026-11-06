Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La discusión sobre el proyecto de ley de ajuste fiscal propuesto por el gobierno de Abelardo de la Espriella ha despertado intensos movimientos en el ámbito político. Al interior del Congreso, los principales partidos han decidido analizar cada detalle de la iniciativa, que busca reducir la burocracia, limitar la cantidad de contratos y fortalecer el control sobre las compras en la rama ejecutiva, así como modificar y crear nuevos impuestos. De acuerdo con El Espectador, tanto el Partido Liberal como el Conservador y el Centro Democrático han sostenido reuniones, algunas privadas y otras públicas, enfocadas en discutir el texto presentado por el Ejecutivo.

Sigue a PULZO en Discover

Un evento liderado por el Centro Democrático congregó a toda su bancada y a expertos en economía. Allí, el expresidente Álvaro Uribe ratificó que las problemáticas fiscales que enfrenta la nueva administración ya habían sido advertidas cuando el partido era parte de la oposición al gobierno anterior de Gustavo Petro. Según Uribe, existen salidas alternativas al proyecto gubernamental, entre ellas, ajustar su contenido o reemplazarlo por una transformación profunda del sistema fiscal. No obstante, la bancada oficialista muestra ciertas reservas, sobre todo en lo relacionado con los posibles impuestos que, según consideran, afectarían especialmente a las clases medias. De hecho, El Espectador informó que podría presentarse incluso un contraproyecto.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, afirmó la importancia de la ley, pero insistió en que no debe implicar mayores cargas tributarias para los colombianos, particularmente quienes viven en la Región Caribe. Se mostró a favor de una reducción del tamaño del Estado, argumentando que existen funciones y cargos innecesarios que deben suprimirse. Esta colectividad cuenta con una presencia relevante en las comisiones económicas del Congreso.

La posición del Partido Liberal resulta similar. Sus miembros han debatido en torno a la necesidad y conveniencia de recortar gastos estatales y redistribuir recursos hacia las regiones, así como revisar los beneficios de las exenciones tributarias actuales. En este contexto, esperan que una próxima reunión con el Ejecutivo permita precisar propuestas frente a la estructura tributaria esbozada en el proyecto.

Por su parte, el Partido Conservador, encabezado por el expresidente del Senado Efraín Cepeda, realizó sesiones extraordinarias para estudiar el impacto de las medidas anunciadas, enfocándose especialmente en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los riesgos para las clases medias y la canasta básica. Las colectividades oficialistas manifiestan dudas ante la posibilidad de nuevos impuestos para estos grupos.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, hizo un llamado al Capitolio para discutir el proyecto con responsabilidad, resaltando la gravedad del momento y la oportunidad de evitar una crisis fiscal y económica sin precedentes. Sin embargo, la controversia persiste por tensiones recientes entre miembros del gobierno y figuras como el expresidente Uribe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos clave de la ley de ajuste fiscal propuesta por el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El proyecto de ley de ajuste fiscal busca reducir la burocracia, controlar la contratación y las compras estatales, y modificar o crear nuevos impuestos. Esto implica un impacto directo en el tamaño del Estado y su funcionamiento, además de introducir ajustes fiscales centrados en la redistribución del gasto y la revisión de exenciones tributarias, según el análisis de los partidos y lo reportado por El Espectador.

¿Cómo afectaría la ley de ajuste fiscal a las clases medias en Colombia?

Tanto el Centro Democrático como el Partido Conservador han expresado preocupaciones sobre el potencial efecto negativo de nuevos impuestos, entre ellos el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en productos de la canasta básica. Los partidos consideran que estas medidas podrían perjudicar el bolsillo de las familias de clase media, aspecto que mantiene la discusión abierta y pone en duda el respaldo político necesario para aprobar la iniciativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.