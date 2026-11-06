En medio de los sacudones previstos en la economía nacional, varios centros comerciales de Colombia tomaron la decisión unificada de inaugurar formalmente la temporada de fin de año a partir de este sábado 7 de noviembre en distintas ciudades estratégicas.

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Esta determinación institucional abarca complejos operados por el grupo chileno Parque Arauco, activando simultáneamente montajes de luces, presentaciones artísticas en vivo y ferias comerciales dirigidas a miles de familias colombianas.

La estrategia coordinada involucra a Parque La Colina en Bogotá, Parque Arboleda en Pereira, Parque Caracolí en Bucaramanga y Floridablanca, Parque Fabricato en Bello, Parque Alegra en Barranquilla y Outlet Arauco Sopó en Cundinamarca.

Las administraciones decidieron sincronizar esta apertura con el propósito de convertir cada complejo en un espacio de entretenimiento familiar, adelantando la época navideña tradicional frente al comportamiento actual del consumidor nacional.

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El inicio de esta temporada también coincide con un momento estratégico para el comercio colombiano, cuando las marcas buscan dinamizar su inventario antes de las celebraciones principales de diciembre.

De acuerdo con la más reciente información de la Bitácora Económica de Fenalco, durante septiembre de 2026 el 34 % de los empresarios consultados reportó un incremento en sus volúmenes de ventas frente al mismo mes de 2025.

El gremio comercial destacó que las promociones y jornadas comerciales continuas contribuyeron a dinamizar las compras de los hogares, proyectando el fin de año como una etapa decisiva para el desempeño económico.

En Bogotá, la administración de Parque La Colina determinó encender sus luces principales a las 6:30 p. m. del sábado, integrando una presentación coral para ambientar los pasillos comerciales.

Asimismo, el establecimiento programó para el 8 de noviembre el gran encendido de luces y show musical a las 4:30 p.m. con Los Corraleros del Majagual, garantizando entrada libre para los asistentes.

En Pereira, Parque Arboleda fijó su gran encendido a las 5:00 p. m. en el nivel 2, incorporando más de 5.000 metros de iluminación técnica y dinámicas recreativas.

Por su parte, Parque Caracolí programó su evento central a las 7:00 p. m. sobre la autopista, destacando un árbol navideño con más de 15 metros de altura y una iluminación de 360 grados.

La jornada continuará a las 8:00 p.m. en la Zona social al ritmo de la Orquesta Celebration, complementada con DJ en vivo y personajes navideños para interacción del público santandereano.

Este complejo organizará además el Mercadito Sostenible los días 7 y 8 de noviembre, entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m., promoviendo emprendimientos locales en el segundo piso.

En Antioquia, Parque Fabricato iniciará sus actividades festivas a las 5:00 p. m. del sábado con el sorteo de una motocicleta Nmax, dando paso a recorridos recreativos familiares.

El recinto continuará su cronograma el domingo 8 de noviembre a las 5:00 p. m. con un desfile temático, manteniendo recorridos infantiles con Santa todos los fines de semana de 4:00 p. m. a 7:00 p. m.

En la Costa Caribe, Parque Alegra comenzó actividades desde el 6 de noviembre con la obra musical infantil Allegretto en el primer nivel del complejo comercial barranquillero.

El encendido de su árbol central quedó establecido para el 7 de noviembre a las 5:00 p. m., fecha en la cual el personaje Alegrito y sus duendes recibirán a los compradores.

A partir del 9 de noviembre habilitará su atracción mecánica navideña, sumando talleres gratuitos en el Club de Alegrito Navideño durante los fines de semana de noviembre a las 4:00 p. m.

En Cundinamarca, Outlet Arauco Sopó abrirá su iluminación nocturna el 7 de noviembre para recibir a compradores interesados en anticipar regalos con promociones y descuentos especiales.

El complejo reúne una variada oferta comercial que incluye firmas como Hugo Boss, Pepe Ganga, Casaideas, Le Creuset, TOUS, Under Armour y Timberland, cubriendo calzado, vestuario y artículos para el hogar.

La decisión de los seis centros comerciales consolida una temprana reactivación del consumo minorista mediante atracciones temáticas gratuitas pensadas para reunir a los hogares en torno a las celebraciones decembrinas colombianas.

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